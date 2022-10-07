بهدفه في الفتح.. رومارينيو يصبح الهداف التاريخي للاتحاد في الدوري السعودي

وأعلن الاتحاد، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تمديد عقد مهاجمه البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا حتى 2024، ليواصل مسيرته مع قطب جدة والتي بدأت، في أغسطس/آب 2018.

وانضم رومارينيو للاتحاد لمدة موسمين في البداية قادمًا من الجزيرة الإماراتي وبعدها جددت إدارة الاتحاد عقده لموسمين آخرين.، وعقده الحالي الثالث له مع الفريق.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أيضًا أصبح رومارينيو الهداف التاريخي للاتحاد في الدوري بين اللاعبين الأجانب، لكنه بات الهداف التاريخي للفريق على الإطلاق في المسابقة.

ويحتل الاتحاد وصيف بطل الموسم الماضي المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، فيما يملك الفتح، بطل نسخة 2013، ست نقاط في المركز التاسع.

وتعرض رومارينيو للإصابة في مواجهة الفريق أمام الخليج في الجولة الرابعة من دوري روشن وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية قبل عودته للمشاركة في التشكيلة الأساسية وتسجيل أول أهدافه في المسابقة.

وغاب رومارينيو عن مواجهة النصر في الجولة الماضية والتي انتهت دون أهداف في قمة عنيفة بعدما أنهى كل فريق المباراة بعشرة لاعبين.

ورومارينيو لأندية كورينثيانز البرازيلي، والجيش القطري، والجزيرة الإماراتي، قبل انتقاله إلى الاتحاد السعودي.

وتألق في كأس العالم للأندية 2017 مع ناديه سابقًا الجزيرة حينما لعب الفريق الإماراتي ضد نادي ريال مدريد، وتمكن من تسجيل هدف في شباك النادي الملكي وحينها كان ضمن قائمة هدافي البطولة برصيد هدفين متساويًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.