بالاسم.. 3 "أسلحة مجهولة" تهدد النصر السعودي أمام الخلود

يستعد نادي النصر لمواجهة الخلود في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأحد، في مباراة تبدو على الورق محسومة لصالح العالمي، بالنظر إلى الفوارق الفنية والتاريخية بين الفريقين.

لكن في عالم كرة القدم، غالبا ما تُكتب فصول الإثارة بأقدام اللاعبين المجهولين وتُخطط لها عقول فنية قرأت الخصم جيدا؛ ما قد يجعل من الخلود "فخا" محتملا للنصر.

قد لا يمتلك الخلود، الصاعد حديثًا لدوري الأضواء، تاريخ مواجهات كبيرا مع النصر يمكن البناء عليه، لكنه يرث إرثا تكتيكيا أثبت نجاحه في إيقاف الآلة الهجومية للنصر.

ففي الموسم الماضي تمكن فريق الخلود بكتيبة لاعبين أقل نجومية، من خطف نقطة ثمينة بالتعادل أما النصر ذاته، مقدما درسا في الانضباط التكتيكي والتحولات السريعة؛ إذ أثبت مدرب الخلود آنذاك أنه درس النصر جيدا، وعرف كيف يغلق مساحاته ويستغل لحظات اندفاعه.

هذا الموسم، يدخل الخلود المواجهة وهو يمتلك مدربا جديدا وثلاثة "أسلحة مجهولة" قد تمنحه القدرة ليس فقط على تكرار صمود الفريق بل على توجيه ضربة موجعة. هذه الأسلحة هي الصفقات الجديدة التي لم تختبر بعد أمام الكبار؛ ما يجعلها ورقة رابحة تكتيكيا.

1. الإنجليزي جون باكلي (محور الارتكاز)

يُمثل باكلي، القادم من بلاكبيرن روفرز، العقل المفكر المتوقع في وسط ملعب الخلود؛ إذ يتميز بقدرته على قراءة اللعب، والهدوء تحت الضغط، ودقة تمريراته الطويلة والقصيرة.

تكتيكيا، يمكن لباكلي أن يكون هو السلاح الذي يفكك ضغط وسط ملعب النصر العالي، فبدلا من الارتباك وتمرير كرات خاطئة، يمكن لباكلي استيعاب الضغط وتغيير اتجاه اللعب بلمسة واحدة نحو المساحات التي يتركها ظهيرا النصر المتقدمان.

قدرته على كسر الخطوط بتمريرة متقنة قد تضع مهاجمي فريقه في مواجهات مباشرة مع قلبي دفاع النصر، وهو ما يمثل نقطة الضعف الأبرز للعالمي: التحولات الدفاعية البطيئة.

2. البرازيلي "جوجا" (لاعب الوسط المحوري)

إذا كان باكلي هو العقل، فجوجا هو الرئة التي لا تهدأ. لاعب الوسط البرازيلي الشاب يتمتع بمعدل ركض هائل وقدرة على استخلاص الكرة. دوره لن يقتصر على الواجبات الدفاعية، بل سيكون هو المحفز الرئيس للهجمات المرتدة.

في اللحظة التي تُقطع فيها الكرة من لاعبي النصر في الثلث الهجومي، ستكون انطلاقة جوجا بالكرة هي الشرارة الأولى لهجمة مرتدة سريعة، قدرته على نقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الهجومية في ثوانٍ معدودة ستكون حاسمة لاستغلال المساحات الشاسعة خلف مارسيلو بروزوفيتش ورفاقه.

3. الأرجنتيني راميرو إنريكي (المهاجم)

يأتي المهاجم الأرجنتيني الشاب راميرو إنريكي بسمات المهاجم الحديث: متحرك، سريع، ويجيد اللعب خارج الصندوق. لن يكون إنريكي هدفا سهلا لرقابة مدافعي النصر، بتحركاته القطرية المستمرة، سيسعى لسحب أحد قلبي الدفاع خارج منطقة الجزاء؛ ما يخلق مساحة للاعبين القادمين من الخلف.

كما أن سرعته تجعله سلاحا فتاكا في الهجمات المرتدة التي سيبدأها باكلي وجوجا. إن قدرته على استغلال أنصاف الفرص والتحرك في ظهر المدافعين قد تكون هي اللمسة الأخيرة التي يحتاجها الخلود لترجمة خطته التكتيكية إلى أهداف.

ختاما، رغم أن النصر يظل المرشح الأوفر حظا لتحقيق الفوز، إلا أن مواجهة الخلود تحمل في طياتها الكثير من التحديات التكتيكية. إن تعادل الخليج في الموسم قبل الماضي لم يكن وليد صدفة، بل نتاج دراسة عميقة ونقاط ضعف واضحة. واليوم، يمتلك الخلود الأدوات الجديدة والمجهولة التي قد تمكنه من البناء على تلك الوصفة وتحويل المفاجأة إلى حقيقة.