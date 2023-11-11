ترتيب الدوري الألماني.. كين يمدد سجله القياسي في فوز بايرن ميونخ على هايدنهايم

سجل هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، هدفين في الفوز (4-2) على هايدنهايم، اليوم السبت، ليقود الفريق إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني "مؤقتا"، بينما مدد رقمه القياسي في تسجيل الأهداف بألمانيا.

وافتتح كين، الذي سجل الآن 21 هدفا في 15 مباراة بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا مع بايرن، أهدافه في الدقيقة 14 عندما استدار بجسده بشكل رائع وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وهز قائد إنجلترا الشباك مرة أخرى بضربة رأس قوية قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 17 هدفا في أول 11 مباراة في الموسم.