موديست يفجر مفاجأة حول جلوسه بديلًا مع الأهلي المصري
فجر المهاجم الفرنسي أنتوني موديست مفاجأة حول بقائه بديلًا في الفترة الماضية مع الأهلي المصري.
وشارك موديست مع الأهلي 27 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 3 لزملائه بعد انضمامه في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن بروسيا دورتموند الألماني.
ولم يشارك اللاعب صاحب الـ 36 عامًا مع الأهلي خلال آخر 4 مباريات بدوري أبطال أفريقيا، كما تحول لمقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات بالدوري أمام الإسماعيلي والجونة وبلدية المحلة.
وأكد موديست عبر صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن تواجده على مقاعد البدلاء لا يرجع لأمور فنية لأنه بالفعل أحد هدافي الفريق.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق ببنود عقده مع النادي والذي يتم تمديده تلقائيًا حال تجاوزه مدة معينة للمشاركة.
وأكد موديست أنه سعيد بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الأجواء رائعة في الكرة المصرية وهناك ارتباط جماهيري كبير بالقلعة الحمراء.
وأوضح أنه تأقلم سريعًا رغم أنه لا يجيد اللغة العربية، ويشعر بأنه بحالة بدنية جيدة رغم وصوله إلى سن متقدمة.
وتحيط الشكوك حول استمرار موديست مع الأهلي في الموسم المقبل في ظل عدم قناعة الإدارة بمستواه.