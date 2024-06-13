موديست يفجر مفاجأة حول جلوسه بديلًا مع الأهلي المصري

فجر المهاجم الفرنسي أنتوني موديست مفاجأة حول بقائه بديلًا في الفترة الماضية مع الأهلي المصري.

وشارك موديست مع الأهلي 27 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 3 لزملائه بعد انضمامه في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن بروسيا دورتموند الألماني.

ولم يشارك اللاعب صاحب الـ 36 عامًا مع الأهلي خلال آخر 4 مباريات بدوري أبطال أفريقيا، كما تحول لمقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات بالدوري أمام الإسماعيلي والجونة وبلدية المحلة.