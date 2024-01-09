كريستيانو رونالدو جونيور يلفت الانتباه بتنفيذ مذهل لضربة ثابتة (فيديو)
لفت كريستيانو رونالدو جونيور، لاعب نادي النصر السعودي تحت 14عاما الانتباه، بتنفيذ مذهل لضربة ثابتة خلال تدريبات يبدو أنها كانت فردية.
وظهر كريستيانو جونيور في المقطع مرتديا ملابس تدريبات نادي سبورتنغ لشبونة الذي مثله والده في بداية مسيرته الاحترافية.
ويبدو أن الفيديو كان خلال إجازة رونالدو وعائلته في البرتغال خلال أعياد رأس السنة قبل السفر إلى دبي لاستكمال فترة الاستجمام.
ونفذ المراهق الصغير الضربة الثابتة بجودة كبيرة للغاية.
ويجيد كريستيانو رونالدو تنفيذ الضربات الثابتة من مسافات بعيدة، وسجل أكثر من هدف هذا الموسم مع نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال.
وسجل كريستيانو جونيور أكثر من هدف مع النصر تحت 14 عاما هذا العام.
وفي بداية تواجده في السعودية لعب نجل رونالدو لأكاديمية مهد، ثم وقع عقدا مع النصر السعودي ليصبح رابع نادي يمثله بعد ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.
وتم تداول الفيديو على نطاق واسع.