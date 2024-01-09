كريستيانو رونالدو جونيور يلفت الانتباه بتنفيذ مذهل لضربة ثابتة (فيديو)

ويبدو أن الفيديو كان خلال إجازة رونالدو وعائلته في البرتغال خلال أعياد رأس السنة قبل السفر إلى دبي لاستكمال فترة الاستجمام.

ونفذ المراهق الصغير الضربة الثابتة بجودة كبيرة للغاية.

ويجيد كريستيانو رونالدو تنفيذ الضربات الثابتة من مسافات بعيدة، وسجل أكثر من هدف هذا الموسم مع نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال.