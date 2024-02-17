رونالدو والدوريات الكبرى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران، حيث يلتقي مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي اليوم في قمة مباريات المرحلة الـ25 للدوري الإنجليزي "البريميرليغ" في إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي.

وفي السعودية يستضيف النصر فريق الفتح، في محاولة للوصول إلى ملاحقة الهلال على القمة