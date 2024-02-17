رونالدو والدوريات الكبرى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران، حيث يلتقي مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي اليوم في قمة مباريات المرحلة الـ25 للدوري الإنجليزي "البريميرليغ" في إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي.
وفي السعودية يستضيف النصر فريق الفتح، في محاولة للوصول إلى ملاحقة الهلال على القمة
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:
الدوري السعودي
الحزم – الفيحاء الساعة 17:00 على قناة SSC HD.
النصر – الفتح على قناة SSC HD.
الساعة 15:30
الدوري الإنجليزي
برينتفورد – ليفربول الساعة 15:30 على قناة beIN Sports HD 1
بيرنلي – آرسنال الساعة 18:00 على قناة beIN Sports HD 1
مانشستر سيتي – تشيلسي الساعة 20:30 على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد - لاس بالماس الساعة 17:00 على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيغو – برشلونة الساعة 17:00 على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الألماني
فولفسبورغ - بروسيا دورتموند الساعة 17:30 على قناة beIN Sports HD 5
هايدنهايم - باير ليفركوزن الساعة 17:30 على قناة beIN Sports HD 6
الدوري الفرنسي
ليل – لوهافر الساعة 19:00 على قناة beIN Sports HD 4
نانت - باريس سان جيرمان الساعة 23:00 السعودية على قناة beIN Sports HD 1