اعتداء على لاعب بعصا الراية الركنية يلغي مباراة في تركيا (فيديو)

توقفت مباراة بين جوزتيبي وألتاي في دوري الدرجة الأولى التركي بعد أن هاجم أحد المشجعين الحارس أوناي إفرين بعصا الراية الركنية خلال المباراة.

ووقعت الحادثة المروعة داخل استاد جورسل أكسل الذي يتسع لـ25 ألف متفرج في أوكويولار، مساء الأحد، عندما ركض أحد مشجعي جوزتيبي إلى أرض الملعب ورفع راية الركنية ثم انطلق نحو إفرين قبل أن يضربه بها على رأسه وظهره بقوة مرتين قبل أن يمسك به اللاعبون ورجال الأمن.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن حارس المرمى البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي تلقى ضربتين سقط بعيدًا حيث ضربه المشجع أثناء تعثره أيضًا قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في الرأس بلغ 4 سنتيمترات..

وأطلقت جماهير ألتاي الألعاب النارية على مدرجات جوزتيبي في الدقيقة 19 وأصيب بعض المشجعين نتيجة لذلك، بينما شرعت سيارات الإسعاف في دخول الملعب وكان ذلك عقب سقوط إفرين على الأرض.