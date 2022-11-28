اعتداء على لاعب بعصا الراية الركنية يلغي مباراة في تركيا (فيديو)
توقفت مباراة بين جوزتيبي وألتاي في دوري الدرجة الأولى التركي بعد أن هاجم أحد المشجعين الحارس أوناي إفرين بعصا الراية الركنية خلال المباراة.
ووقعت الحادثة المروعة داخل استاد جورسل أكسل الذي يتسع لـ25 ألف متفرج في أوكويولار، مساء الأحد، عندما ركض أحد مشجعي جوزتيبي إلى أرض الملعب ورفع راية الركنية ثم انطلق نحو إفرين قبل أن يضربه بها على رأسه وظهره بقوة مرتين قبل أن يمسك به اللاعبون ورجال الأمن.
وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن حارس المرمى البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي تلقى ضربتين سقط بعيدًا حيث ضربه المشجع أثناء تعثره أيضًا قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في الرأس بلغ 4 سنتيمترات..
وأطلقت جماهير ألتاي الألعاب النارية على مدرجات جوزتيبي في الدقيقة 19 وأصيب بعض المشجعين نتيجة لذلك، بينما شرعت سيارات الإسعاف في دخول الملعب وكان ذلك عقب سقوط إفرين على الأرض.
وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن المشجع الذي اعتدى على حارس المرمى اعتقلته الشرطة وقرر الحكم إيقاف المباراة.
وكان لا بد من تعليق المباراة قبل الدقيقة 25 حيث دخل ديربي مدينة إزمير في حالة من الفوضى، حيث أصيب 3 مشجعين بينهم طفلان أيضًا، وفقًا لنادي جوزتيبي، الذي نشر بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحادثة.
وبعد توقف المباراة وإلغائها، أصدر حساب جماهير جوزتيبي بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيه: "نتمنى الشفاء العاجل لجماهيرنا الذين أصيبوا بجراح خطيرة جراء الألعاب النارية من مدرجات ألتاي، ونريد أن يُحاكم أولئك الذين تسببوا في هذه الأحداث بالعقوبة الشديدة"
وأضاف البيان: "من سمح بدخول الألعاب النارية للملعب وتسبب في بدء الأحداث المؤسفة، وكل من وضع هذه الألعاب في الملعب وسمح بإدخالها، وأطلق النار، كان سببًا في استخدام المشجع لعصا الراية الركنية ليضرب بها حارس المرمى.
وهبط جوزتيبي من الدوري التركي الممتاز الموسم الماضي.