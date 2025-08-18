"كرة قدم حريمي".. 5 "شطحات" وضعت أبو تريكة في حرج بالغ (فيديو)

يتصدر محمد أبو تريكة، المحلل بقنوات بي إن سبورتس، المشهد بتعليقاته الساخرة وانتقاداته اللاذعة في أوقات عديدة التي تفجر جدلاً واسعًا في الفترة الماضية.

ولا يختلف اثنان على شعبية أبو تريكة كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية والعربية والإفريقية، في ظل موهبته الكبيرة في المستطيل الأخضر والإنجازات التي حققها مع الأهلي ومنتخب مصر.

ويستعرض "إرم نيوز" بعض التعليقات والشطحات التي وضعت أبو تريكة في حرج بالغ أمام الجماهير:

فريق المليار.. هجوم متكرر ضد تشيلسي

كرر أبو تريكة انتقاداته بشكل لافت ضد فريق تشيلسي الإنجليزي منذ الموسم الماضي.

ووصف نجم منتخب مصر السابق البلوز بأنه فريق المليار بسبب تعاقداته التي كلفت النادي مبالغ طائلة.

وشن أبو تريكة هجوماً لاذعاً ضد تشيلسي عدة مرات وهو ما عرضه لانتقادات من جماهير الفريق الإنجليزي في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبو تريكة تعرض لموقف محرج بعد أن فاز تشيلسي أخيراً بلقب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة.

أرني سلوت والهجوم اللاذع

الموقف نفسه تقريباً تكرر مع أبو تريكة في رؤيته وتقييمه للمدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الذي تولى المهمة خلفاً للألماني يورغن كلوب.

وراهن محلل بي إن سبورتس على فشل سلوت مع ليفربول، ولكن ما حدث هو العكس بعد تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الهولندي.

كرة قدم حريمي.. هجوم جارف ضد حارس مانشستر

ظهر أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي مساء الأحد ووجه هجوماً جارفاً ضد التركي ألتاي بايندر حارس مرمى مانشستر يونايتد بعد لقاء آرسنال الذي فاز به الغانرز بهدف دون رد.

وتسبب ألتاي بهدف آرسنال بعد أن فشل في إبعاد الكرة داخل منطقة جزاء فريقه واستقبل هدفاً عن طريق ريكاردو كالافيوري.

ووصف أبو تريكة حارس مانشستر بأنه "ضعيف" ولم يستطع حماية عرين فريقه، مؤكداً أن اللعبة كان من الممكن احتسابها في مباريات "كرة القدم الحريمي".

انتقادات ضد لعبة إنريكي

وجّه المحلل بقنوات بي إن سبورتس هجوماً حاداً لطريقة تنفيذ ضربة البداية من جانب فريق كريستال بالاس في لقاء تشيلسي بعد أن وجه اللاعبون الكرة في أقصى الملعب يساراً على غرار ما يفعله لاعبو باريس سان جيرمان الفرنسي بتعليمات المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وقال أبوتريكة: "أنا ضد هذه اللعبة، الأصل في كرة القدم أن تبدع والكرة معك وليس أن تترك الكرة وتجري للضغط، نحن لا نلعب كرة يد".

كأس العالم خسر برشلونة

فجر أبو تريكة جدلاً بعد أن هاجم عدم مشاركة برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد أبو تريكة أن كأس العالم خسرت برشلونة، كما أنه أرجع فوز تشيلسي بلقب المونديال بغياب بطل إسبانيا عن المونديال.