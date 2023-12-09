تقرير: مودريتش أبدى غضبا شديدا عقب استبداله في مباراة ريال مدريد ضد بيتيس
كشفت صحيفة "آس" أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، أظهر غضبا كبيرا عقب استبداله من قبل مدربه كارلو أنشيلوتي في مواجهة ريال بيتيس، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وسجل آيتور رويبال لاعب ريال بيتيس هدفا مذهلا ليفرض التعادل 1-1 على ريال مدريد الذي تقدم بهدف سجله جود بيلينغهام في بداية الشوط الثاني بدوري الدرجة الأولى الإسباني.
ولا يزال فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في الصدارة برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي يواجه برشلونة ثالث الترتيب غدا الأحد.
وقرر المدير الفني للريال، استبدال مودريتش بزميله داني سيبايوس في الدقيقة 70.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" في تقريرها، فإن "مودريتش لم يخف غضبه الشديد حيث ألقى زجاجة المياه التي أعطاها له أحد أفراد الجهاز الفني، ثم ركل حاوية الزجاجات بقدمه، كما ركل مقاعد البدلاء".
وأضاف التقرير: "تصرف لوكا لم يكن جيدا ولم يمر دون أن يلاحظه أنشيلوتي، الذي بعد دقائق ومع هدوء اللاعب المخضرم اقترب منه وتم إصلاح الأمر".
وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة تعليقا على ما حدث: "لا أعرف ما إذا كان مودريتش غاضبًا، لقد كانت مباراة جيدة لكلا الجانبين، لقد استقبلنا الهدف عندما كنا مسيطرين، لكن بيتيس لم يستحق الخسارة".
يذكر أن لوكا مودريتش عاد من إصابة، حرمته من التواجد في آخر مباراتين مع ريال مدريد، وربما تغييره، كان من أجل إراحته.