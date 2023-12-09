تقرير: مودريتش أبدى غضبا شديدا عقب استبداله في مباراة ريال مدريد ضد بيتيس

كشفت صحيفة "آس" أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، أظهر غضبا كبيرا عقب استبداله من قبل مدربه كارلو أنشيلوتي في مواجهة ريال بيتيس، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وسجل آيتور رويبال لاعب ريال بيتيس هدفا مذهلا ليفرض التعادل 1-1 على ريال مدريد الذي تقدم بهدف سجله جود بيلينغهام في بداية الشوط الثاني بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ولا يزال فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في الصدارة برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي يواجه برشلونة ثالث الترتيب غدا الأحد.