عناق كريستيانو رونالدو وبنزيما قبل مباراة النصر والاتحاد (فيديو)
حرص كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على الترحيب بالفرنسي كريم بنزيما، نجم الاتحاد، قبل انطلاق مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.
ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة "إكس" فيديو يُظهر عناقا حارا بين رونالدو وبنزيما في الممر المؤدي للملعب، وبدا أن رونالدو يرحب ويطمئن على أحوال زميله السابق في ريال مدريد.
ويترقب المشجعون حول العالم المواجهة المنتظرة التي تجمع بنزيما وصديقه كريستيانو رونالدو، في مواجهة تحدث للمرة الأولى على الأراضي السعودية، بين اللاعبيْن اللذين شكلا ثنائية تاريخية معا في ريال مدريد خلال الفترة بين 2009 و2018.
ولعب بنزيما ورونالدو معا على مدار 9 سنوات بقميص الميرنغي، وساهما في تتويجه بجميع البطولات (15 بطولة) بواقع لقبين للدوري الإسباني ومثلهما لكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني، أما على الصعيد القاري فقد ساهما في التتويج بـ 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و2 سوبر أوروبي، و3 كأس العالم للأندية.
وخاض بنزيما 342 مباراة بجانب رونالدو، ويعد أكثر لاعب صنع أهدافا لـ"الدون" برصيد 47 هدفا، فيما نجح الفرنسي في إحراز 29 هدفا من صناعة البرتغالي.
وانضم بنزيما للاتحاد الصيف الماضي، لكنه لم يقدم حتى الآن المستوى المأمول وخرج من البطولة العربية وكأس العالم للأندية مبكرا، عكس رونالدو الذي توهج منذ قدومه في يناير 2023.
ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفا، كما صنع البرتغالي 9 أهداف أخرى، فيما سجل بنزيما 9 أهداف فقط، وصنع 4.