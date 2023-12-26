عناق كريستيانو رونالدو وبنزيما قبل مباراة النصر والاتحاد (فيديو)

حرص كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على الترحيب بالفرنسي كريم بنزيما، نجم الاتحاد، قبل انطلاق مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة "إكس" فيديو يُظهر عناقا حارا بين رونالدو وبنزيما في الممر المؤدي للملعب، وبدا أن رونالدو يرحب ويطمئن على أحوال زميله السابق في ريال مدريد.