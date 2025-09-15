إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

عمره 31 عاماً.. نجم برشلونة يعلن اعتزاله رسمياً

عمره 31 عاماً.. نجم برشلونة يعلن اعتزاله رسمياً
نجوم فريق برشلونة الإسبانيالمصدر: حساب برشلونة عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني السابقين اعتزال كرة القدم رسمياً، وتعليق حذائه بعد مسيرة مميزة.

النجم الفرنسي صامويل أومتيتي فاجأ متابعيه بإعلان اعتزاله كرة القدم رغم أن عمره ما زال 31 عاماً، ولكنه اكتفى بما قدمه في المستطيل الأخضر.

 وكتب أومتيتي في حسابه بمنصة إنستغرام: "بعد مسيرة حافلة، شهدت صعودا وهبوطا، حان وقت الوداع... لقد قدمت كل شيء بشغف ولا أشعر بالندم على أي شيء".

ووجه الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا رسالة تكريم لأومتيتي بعد اعتزاله، وتمنى له كل التوفيق في مسيرته.

مَن صامويل أومتيتي؟

ولد أومتيتي صاحب الأصول الكاميرونية يوم 14 نوفمبر 1993، وبدأ مسيرته مع الفرق السنية بنادي ليون الفرنسي قبل تصعيده للفريق الأول في يناير 2012.

 وانضم المدافع الدولي الفرنسي إلى صفوف برشلونة الإسباني في يوليو 2016 وقضى 6 مواسم قبل رحيله إلى ليتشي الإيطالي معاراً، ثم العودة إلى الدوري الفرنسي بقميص فريق ليل.

وخاض أومتيتي 31 مباراة دولية، وحقق لقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

 وفاز اللاعب الفرنسي مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرتين، بجانب كأس إسبانيا 3 مرات، والسوبر المحلي مرتين.

وشارك أومتيتي مع برشلونة خلال 133 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفاً.

