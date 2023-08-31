تقرير: الاتحاد السعودي لم يُرسل عرضه إلى ليفربول لضم محمد صلاح

وقال بول جويس الصحفي بجريدة "تايمز" البريطانية إن نادي الاتحاد لم يرسل عرضًا رسميًا حتى الآن إلى ليفربول.

وأضاف: "تقارير تحدثت بأن النادي السعودي سيعرض حوالي 120 مليون جنيه إسترليني لضمه، ولكن لم يحدث ذلك".

وأضاف: "يُصر ليفربول على عدم بيع صلاح، وحتى لو وصل العرض إلى 570 مليون ريال لن يتم بيع اللاعب".

ويرتبط "صلاح" بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

ويرغب نادي الاتحاد في الحصول على خدمات محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتُوج النجم المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.

وجاء الرد سريعًا في الدقيقة 33 عندما سجل مانولو جابياديني الهدف الثاني للنصر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يحرز جعفر مدن هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88.