تقرير: الاتحاد السعودي لم يُرسل عرضه إلى ليفربول لضم محمد صلاح
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي الاتحاد السعودي، لم يُقدم عرضه الرسمي إلى ليفربول بشأن ضم محمد صلاح "حتى الآن".
تقارير إعلامية أكدت، في وقت سابق، أن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض جديد مغرٍ لمسؤولي ليفربول من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح.
كما نقلت القنوات الرياضية السعودية عن مصادر أن "صلاح" سيخوض مباراته الأخيرة مع ليفربول ضد نيوكاسل، بعد ذلك سيسافر إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لإتمام الانتقال إلى الاتحاد.
وقال بول جويس الصحفي بجريدة "تايمز" البريطانية إن نادي الاتحاد لم يرسل عرضًا رسميًا حتى الآن إلى ليفربول.
وأضاف: "تقارير تحدثت بأن النادي السعودي سيعرض حوالي 120 مليون جنيه إسترليني لضمه، ولكن لم يحدث ذلك".
وأضاف: "يُصر ليفربول على عدم بيع صلاح، وحتى لو وصل العرض إلى 570 مليون ريال لن يتم بيع اللاعب".
ويرتبط "صلاح" بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.
ويرغب نادي الاتحاد في الحصول على خدمات محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وتُوج النجم المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.
وجاء الرد سريعًا في الدقيقة 33 عندما سجل مانولو جابياديني الهدف الثاني للنصر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يحرز جعفر مدن هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88.