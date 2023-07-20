ساديو ماني يوافق على عرض النصر السعودي

وبعد موسم واحد فقط، و38 مباراة رسمية و12 هدفًا مع بايرن ميونخ، سيغادر ساديو ماني الفريق البافاري ويتعاقد مع النصر.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المهاجم السنغالي وافق على الانضمام إلى النادي السعودي الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش.

وأضافت: "الانتقال لم يكتمل بعد، لكن اللاعب توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ".

ولم تكن الفترة التي قضاها في ألمانيا ناجحة، بعد ستة مواسم، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول (2018/19).