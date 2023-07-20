ساديو ماني يوافق على عرض النصر السعودي
وافق السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، على ارتداء قميص النصر السعودي، خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وبعد موسم واحد فقط، و38 مباراة رسمية و12 هدفًا مع بايرن ميونخ، سيغادر ساديو ماني الفريق البافاري ويتعاقد مع النصر.
ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المهاجم السنغالي وافق على الانضمام إلى النادي السعودي الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش.
وأضافت: "الانتقال لم يكتمل بعد، لكن اللاعب توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ".
ولم تكن الفترة التي قضاها في ألمانيا ناجحة، بعد ستة مواسم، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول (2018/19).
وخاض ماني موسمًا غير مبالٍ مع بايرن، حيث سجل سبعة أهداف فقط في 25 مباراة في الدوري الألماني، كما غاب عن كأس العالم في قطر، وكذلك عدة مباريات لبايرن؛ بسبب إصابة في ساقه تعرض لها في نوفمبر.
كما تم إيقاف ماني وتغريمه من قبل بايرن في أبريل بعد مشادة مع زميله في الفريق ليروي ساني.
وسُئل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عن مستقبل ماني ومستواه قبل الموسم التحضيري. وقال لسبورت 1: "ماني لم يرق إلى مستوى التوقعات. الوضع التنافسي مرتفع للغاية، ووضعية البداية ليست سهلة عليه. اللاعب يعرف ذلك أيضًا، فهو يعرف رأيي ورأي النادي ".