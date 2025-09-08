غيابات وتشكيل المنتخب السعودي أمام التشيك

ينتظر عشاق المنتخب السعودي مواجهة قوية للفريق، مساء اليوم الاثنين، أمام نظيره التشيكي، في معسكره التحضيري المقام في التشيك، في إطار تحضيرات الأخضر للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وكان الأخضر لعب مباراته الودية الأولى في معسكره، يوم الخميس الماضي أمام منتخب مقدونيا وكسبها 2-1، سجلهما فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

ويتأهب المنتخب السعودي لخوض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 الذي سيُقام في أكتوبر المقبل بمدينة جدة، إذ أوقعته القرعة بمواجهة منتخبي العراق وإندونيسيا.

وحجزت 6 منتخبات آسيوية مقاعدها في نهائيات كأس العالم المقبلة، وهي: إيران، واليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والأردن، وأوزبكستان، فيما تبقى مقعدان مباشران سيتم تحديدهما عبر الملحق؛ حيث تم توزيع 6 منتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال.

وتستمر فرص التأهل للمنتخبات الآسيوية بمقعد الملحق العالمي؛ حيث سيلعب المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في كل مجموعة من الملحق الآسيوي، والفائز منهما سيتأهل لخوض الملحق العالمي.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة سالم الدوسري وزياد الجهني بعد تعافيهما من الإصابة، فيما تبدو مشاركة الحارس نواف العقيدي وناصر الدوسري، محل شك، لا سيما وأنهما واصلا تمارينهما الخاصة رفقة الجهاز الطبي.

وتنطلق المباراة في الـ 08:15 مساءً على ملعب "مالتشوفيسكا"، الذي افتُِتح قبل عامين فقط، ويتسع لتسعة آلاف و300 متفرجٍ، وتذاع عبر منصة STC TV.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع ضد التشيك:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.

خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، محمد بكر، متعب الحربي.

خط الوسط: مصعب الجوير، محمد كنو، علي الحسن.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، عبد الرحمن العبود.