مورينيو يفضح أكبر "أكذوبة" حاصرت الأهلي المصري

أقال الأهلي المصري مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد تجربة لم تدم سوى 3 أشهر فقط، وشهدت فوزاً واحداً لأصحاب الرداء الأحمر خلال 7 مباريات.

ومع رحيل ريبيرو عن قيادة الأهلي، بدأت الترشيحات لتعيين مدير فني جديد لتولي مهام الأمور داخل القلعة الحمراء خلفاً للمدرب الإسباني.

مورينيو يفضح الأكذوبة الأكبر

انتشرت، خلال الساعات الماضية، أنباء ربطت البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني القدير، بإمكانية تولي قيادة الأهلي المصري بعد أيام من إقالته من تدريب فنربخشة التركي.

وبحسب مصادر داخل الأهلي، فإنه لم يتم التواصل على الإطلاق مع مورينيو لتولي قيادة الفريق، بخلاف أن هناك ميزانية مالية تحكم اختيار المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

انتشار هذه الأنباء فضح أكبر أكذوبة حاصرت الأهلي المصري على مدار سنوات طويلة، وهي الاستعانة بمدرب عالمي لقيادة دفة الأمور في الفريق الأول لكرة القدم.

سباليتي وجدل واسع

أحد الأسماء الكبرى في عالم التدريب والذي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي من قبل هو الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وسبق أن تحدث خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالأهلي، في تصريحات تلفزيونية، عن وجود مفاوضات دارت بين الأهلي وسباليتي قبل تعيين السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق.

وأكد بيبو وقتها أن الأمور لم تكتمل بسبب بعض التفاصيل المالية والتي أوقفت المفاوضات.

فقاعة "كلوب"

السيناريو نفسه حدث، في صيف 2015، قبل تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً للأهلي، بعد رحيله مباشرة عن قيادة بروسيا دورتموند الألماني.

وخرجت تقارير صحفية تشير إلى تفاوض الأهلي مع كلوب، ولكن هذا الأمر لم يحدث من قريب أو بعيد على أرض الواقع، ولم يزد عن كونه فقاعة إعلامية تم ترويجها في الأوساط الكروية المصرية.

تشافي.. ومسلسل الأسماء العالمية

خرج أيضاً اسم المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق برشلونة ضمن الأسماء المتداولة إعلامياً لقيادة الأهلي.

ورغم عدم حدوث تفاوض بين الأهلي وتشافي، روّج البعض لهذه المفاوضات استمراراً لمسلسل أكذوبة المدرب العالمي التي حاصرت القلعة الحمراء.