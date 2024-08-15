تعرَّض الألماني تيمو فيرنر، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، لموقف محرج للغاية، خلال وجوده في أحد المطاعم.

وكان فيرنر يتناول الطعام في أحد المطاعم، ليدخل عليه أحد الأشخاص ويصور فيديو بشكل مفاجئ، ويوجه سؤالاً صادمًا للنجم الألماني.

وقال الرجل الموجود في المطعم لفيرنر: "لماذا تُهدر أهدافًا سهلة بهذه الطريقة؟"، وهو الأمر الذي لم يفهمه اللاعب في البداية.

وبعد تكرار السؤال، شعر فيرنر بالإحراج، ووجه نظره إلى الجانب الآخر.

ويستعد "فيرنر"، حاليًا، لخوض الموسم الجديد مع توتنهام، بعدما قرر النادي اللندني تمديد إعارته من لايبزيغ لموسم آخر.

وانضم فيرنر إلى توتنهام، في يناير الماضي، لمدة 6 أشهر، وسجل هدفين فقط في 14 مباراة.