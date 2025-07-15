الترجي التونسي يردّ على هروب الأجانب بالإعلان عن 3 تعاقدات جديدة

أعلن الترجي التونسي عن 3 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التي تستمر في الدوري التونسي للمحترفين حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل.

وأنهى الترجي التونسي الإجراءات الادارية للتعاقد مع المدافع الدولي الموريتاني إبراهيما كايتا قادمًا من نادي مازيمبي الكونغولي بعقد يمتد حتى يونيو 2027 وفق ما أورده بيان رسمي للنادي.

وتأتي صفقة إبراهيما كايتا كأول صفقة لبطل الثنائية في تونس بعد أسبوعين من فتح سوق الانتقالات في الدوري التونسي استعدادا للموسم الجديد.

ابراهيما كايتا مكشخ أنهى الترجي الرياضي التونسي كامل الإجراءات الادارية اللازمة للتعاقد مع اللاعب الدولي الموريتاني... Posted by Espérance Sportive de Tunis on Tuesday, July 15, 2025

وقدم الترجي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" لاعبه الجديد إبراهيما كايتا الذي يشغل مركز الظهير الأيمن ويبلغ من العمر 23 سنة وقد بدأ مسيرته الدولية مع منتخب موريتانيا في مارس 2022.

ويأتي تعاقد الترجي مع كايتا ليثير الجدل والتكهنات حول التفريط في بعض لاعبيه في مركز المدافع الأيمن وأبرزهم رائد بوشنيبة والياس بوزيان ومحمد بن علي، إذ تشير بعض المصادر إلى أن المدرب ماهر الكنزاري سيتخلى عن اثنين من بين الثلاثي والاحتفاظ بلاعب واحد مع كايتا.

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كما تعاقد الترجي وفق بيان رسمي للنادي مع كل من المهاجم أحمد بوعصيدة قادما من نجم المتلوي ويونس راشد الذي تم التعاقد معه منذ أكثر من أسبوعين.

ويشغل أحمد بوعصيدة مركز مهاجم وأحرز في الموسم الماضي مع نجم المتلوي 7 أهداف و قدم 3 تمريرات حاسمة.

أحمد بوعصيدة مكشخ أنهى الترجي الرياضي التونسي كل الإجراءات الادارية التعاقدية مع اللاعب أحمد بوعصيدة ليصبح رسميًا ضمن... Posted by Espérance Sportive de Tunis on Tuesday, July 15, 2025

ويستعد الترجي لبداية مشواره في موسم 2025 ـ 2026، من اجل الحفاظ على ألقابه الثلاثة التي توج بها الموسم الماضي وهي الدوري والكأس وكأس السوبر المحلية.

ويشرع الفريق الأحمر والأصفر في منافسات الموسم الجديد يوم 3 أغسطس بخوض نهائي كأس السوبر ضد الفريق الفائز من مواجهة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري.

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وبعد أسبوع، سيخوض الفريق أول مبارياته في الدوري الذي يبدأ يوم 9 أغسطس المقبل.

وكان الترجي عاش خلال الأيام الماضية على وقع مستجدات صاخبة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية التي أنهى فيها السباق في المركز 21 كثاني أفضل الأندية العربية بعد الهلال السعودي.

وفاز الترجي على غالاكسي لوس أنجلوس الأمريكي (1 ـ0) وخسر ضد فلامنغو البرازيلي (2 ـ0) وتشيلسي الإنجليزي (3 ـ0).

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واستأنف الفريق الأحمر والأصفر تدريباته لموسم 2025 ـ 2026، لكنه فوجئ بغياب عدة لاعبين أجانب على غرار البرازيليين رودريغو رودريغيز ويان ساس والجنوب إفريقي الياس موكوينا والنجم الجزائري يوسف بلايلي.