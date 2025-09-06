ديشامب يردّ على اتهامه بالوقوف وراء تجدّد إصابة نجم سان جيرمان

واجه مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب عاصفة من الانتقادات عبر وسائل الإعلام وجماهير باريس سان جيرمان مساء الجمعة على الرغم من الفوز خارج القواعد على أوكرانيا في مستهل تصفيات كأس العالم 2026.

وقاد مايكل أوليسيه وكيليان مبابي فرنسا للفوز مساء أمس الجمعة على أوكرانيا (2 ـ0) في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

ولكن إصابة النجم عثمان ديمبلي وخروجه من المباراة أثار جدلا واسعا في الأوساط الكروية وفي محيط باريس سان جيرمان خصوصا أن اللاعب المرشح للفوز بالكرة الذهبية 2025 كان مصابا قبل مباراة أوكرانيا بل أن أحدا لم يكن يتوقع أن يدفع به ديشامب لاعب ومدرب أولمبيك مرسيليا السابق في المباراة.

وتلقى ديدييه ديشامب وابلا من الانتقادات بعد أن أقحم ديمبلي بدلا من زميله ديزيري دوي في بداية الشوط الثاني.

ولم يلعب ديمبلي أكثر من 35 دقيقة قبل أن يتعرض للإصابة ليغادر على الفور مثيرا مخاوف الجهاز الفني لمنتخب فرنسا ولكن أيضا مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي.

وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، تهاطلت الأسئلة على ديشامب: هل كان إشراك عثمان ديمبيلي بين الشوطين مجازفة لم يكن لها أي موجب خصوصا بعد أن أُصيب لاحقًا؟.

ورد ديشامب بالقول إنه لم تكن هناك أي مخاطرة في الدفع بديمبلي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني مضيفا: "لو كنت أعرف أنه مصاب لما أشركته، الإصابة التي تعرض لها كانت في فخذه وتحديدا خلال مباراة تولوز يوم السبت".

وأضاف مدرب فرنسا: "لم يشعر (ديمبلي) بأي ألم، كان في حالة جيدة، هذا أمر طبيعي لمن لم يُصب بأذى من قبل، لم يكن هناك أدنى قلق بشأن حالته الصحية، وما كان يشعر به وبالتالي لم أتعمد تشريكه وهو مصاب ولا يمكنني أن أفعل ذلك".

وقال ديشامب حول مباراة أوكرانيا إنه ليس من المدربين الذين ينجرفون وراء العواطف، فرغم فوز فريقه دون أن تستقبل شباكه أي هدف، إلا أن مدرب فرنسا بدا واقعيا وقال إن الشوط الأول لم يشهد إلا هدفا واحدا رغم سيطرة فرنسا.

وتابع ديشامب: "كانت مباراة مهمة نظرًا لقلة عدد المباريات في طريق التصفيات، كان بإمكاننا الحفاظ على تقدمنا ​​في الشوط الأول، سنواجه متصدر المجموعة إيسلندا يوم الثلاثاء وهدفنا هو 3 نقاط أخرى".