مفاجآت مدوية في اجتماع إدارة الأهلي المصري مع مارسيل كولر

شهد اجتماع إدارة الأهلي المصري مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اليوم الأحد، مفاجآت مدوية بشأن مستقبل بعض اللاعبين في الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لختام موسم طويل خاض خلاله العديد من البطولات المحلية والقارية والدولية، وتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه بجانب بطولة كأس مصر وأيضًا كأس السوبر المصري.

وشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية كما خسر كأس السوبر الأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري.

وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي المصري عن كواليس اجتماع كولر مع لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح وتضم أيضًا زكريا ناصف عضوًا.

وأشار المصدر إلى أن كولر وافق على رحيل أكثر من لاعب أجنبي داخل الفريق بعد تلقيهم عروضًا لمغادرة أسوار القلعة الحمراء.

وفتح المدرب السويسري الباب أمام رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانغ والتونسي محمد الضاوي "كريستو" والمغربي رضا سليم في الموسم المقبل.

وتمسك كولر ببقاء اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق رغم إصابته بقطع في وتر أكيلس وانتهاء عقده مع الفريق.

ورفض المدرب السويسري تمامًا فكرة الاستغناء عن إمام عاشور ومحمد عبد المنعم والفلسطيني وسام أبو علي وحارس المرمى مصطفى شوبير لرغبته في الاعتماد عليهم لبناء فريق قوي للمستقبل.

وفجر كولر مفاجأة بطلبه تفعيل بند شراء الحارس محمود الزنفلي المعار من الداخلية رغم عدم مشاركته كما وافق على رحيل حمزة علاء حارس المرمى على سبيل الإعارة.

ووافق كولر على رحيل محمد الشناوي حارس المرمى ومحمود عبد المنعم "كهربا" وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي بينما تمسك ببقاء طاهر محمد طاهر.

وأتم المصدر قائلًا: "كولر طلب التعاقد مع لاعب وسط مدافع ومهاجم سوبر وجناح أيمن يجيد اللعب بقدمه اليسرى وصانع ألعاب".