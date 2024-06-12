ريال مدريد مجبر على "قرار مر"

لا يوجد في العالم أجمع مشجع كرة قدم أسعد من مشجع ريال مدريد المنتشى بالفوز بالـ15 في دوري أبطال أوروبا، وبالإعلان عن صفقة كيليان مبابي التي انتظرتها الجماهير لثماني سنوات.

مبابي كان خبرًا سارًا، وبالتأكيد كذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا في موسم لم يكن فيه الملكي هو المرشح الأول، وبعدة عودات عالمية ضد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ولايبزيغ وغيرهم.

ولكن هذه الأخبار السعيدة كلها، مهددة بأنباء محبطة منتظرة في سوق الانتقالات القادم في الصيف، أنباء قد تكون حتمية على الرغم من محاولات الملكي السيطرة عليها ومنعها.