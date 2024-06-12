ريال مدريد مجبر على "قرار مر"
لا يوجد في العالم أجمع مشجع كرة قدم أسعد من مشجع ريال مدريد المنتشى بالفوز بالـ15 في دوري أبطال أوروبا، وبالإعلان عن صفقة كيليان مبابي التي انتظرتها الجماهير لثماني سنوات.
مبابي كان خبرًا سارًا، وبالتأكيد كذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا في موسم لم يكن فيه الملكي هو المرشح الأول، وبعدة عودات عالمية ضد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ولايبزيغ وغيرهم.
ولكن هذه الأخبار السعيدة كلها، مهددة بأنباء محبطة منتظرة في سوق الانتقالات القادم في الصيف، أنباء قد تكون حتمية على الرغم من محاولات الملكي السيطرة عليها ومنعها.
قائمة هائلة
يملك ريال مدريد قائمة هائلة من النجوم في تشكيلته في الوقت الحالي، لعل أبرزهم هم الثلاثي كيليان مبابي وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.
هذا بالتأكيد بجوار أمثال لوكا مودريتش وأنطونيو رودريغر ودانييل كارفخال ورودريغو وغيرهم من النجوم الكبار.
خلاصة القول إنه لا يوجد فريق تتحمل قائمته ولا غرف ملابسه هذا القدر من النجوم في تشكيلة واحدة.
ربما كان من الممكن أن يحدث ذلك لو تغيرت قواعد كرة القدم وأصبح من الممكن أن يلعب كل فريق بـ15 أو 16 لاعبًا، ولكن حتى يحدث ذلك فريال مدريد في ورطة.
التخلي عن النجوم أمر واجب
خط هجوم ريال مدريد فعلًا به تخمة كبيرة، فقط نظر لفينيسيوس جونيور ورودريغو وخلفهما بيلينغهام وفي الوسط خوسيلو في بعض الأوقات.
أضف في تلك المعادلة أردا غولر من الخلف، ومعه إندريك في الأمام، وكيليان مبابي على أحد الأطراف.
لو كانت تلك معادلة حسابية كانت الآلة الحاسبة ستظهر خطأً ما في الحساب، وكان حلها سيكون مستحيلًا.
لذلك سيتوجب على ريال مدريد أن يتخلى عن لاعب واحد على الأقل من هؤلاء كلهم في سوق الانتقالات بصفة نهائية أو مؤقتة، ولكن الأهم ألا يبدأ الملكي الموسم الجديد بذلك الشكل الذي قد يفجر عدة أزمات في غرف الملابس.
سبب مادي
من أسباب أهمية تخلي ريال مدريد عن بعض النجوم هو الوضع المالي لفرق كرة القدم حول العالم كافة.
صحيح أن الوضع المادي لريال مدريد مستقر إلى حد كبير بالنسبة لأندية أخرى مثل برشلونة، ولكن مهما كان ذلك الاستقرار راسخ، فلا أمان لما قد يحدث في الغد.
لذلك يجب على الملكي أن يترك لنفسه هامش من الخطأ، وألا يستنفد سقف رواتبه بذلك الشكل غير الضروري، لأجل الحفاظ على لاعب كبير في العمر قدم خدمات هامة للنادي مثل خوسيلو، أو حتى لا يكسر قلب لاعب آخر مثل رودريغو الذي سُيهمّش دوره بكل تأكيد.
الخلاصة
ريال مدريد مجبر على البيع والتخلي عن أحد نجومه في الهجوم خلال الصيف الجاري، وإن لم يحدث ذلك صيفًا فمن المؤكد أنه سيحدث شتاءً.
الملكي سيعاني على عدة مستويات لو استمر في الإصرار على الحفاظ على نجومه كافة مع ضم أسماء جديدة.
لذلك سيكون الحل مرًا على ريال مدريد ولكنه ضروري، وهو التخلص من أحد نجوم الهجوم، للحفاظ على توازن الفريق الفني والمالي.