موعد مباراة فرنسا وبولندا في ثمن نهائي كأس العالم
صعدت بولندا إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم لكرة القدم رغم هزيمتها 2-صفر أمام الأرجنتين، في آخر مباراة بالمجموعة الثالثة اليوم الأربعاء على الرغم من أن القائد ليونيل ميسي أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول على ملعب 974.
وتجمد رصيد بولندا عند أربع نقاط لكنها انتزعت المركز الثاني وضمنت التأهل بفارق هدف واحد عن المكسيك صاحبة المركز الثالث التي تملك الرصيد ذاته بالفوز 2-1 على السعودية متذيلة الترتيب.
ودفع فوز الأرجنتين، المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية إلى صدارة المجموعة وسيواجه أستراليا في دور الستة عشر بينما تواجه بولندا صاحبة المركز الثاني فرنسا حاملة اللقب.
وتصدرت فرنسا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني التي فازت 1-صفر على الدنمارك. وبات رصيد تونس أربع نقاط وخرجت من المسابقة.
موعد مباراة فرنسا وبولندا
تقام مباراة فرنسا وبولندا في دور ثمن النهائي لكأس العالم 2022، يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر.
وتنطلق المباراة على ملعب الثمامة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، السابعة بتوقيت أبوظبي.