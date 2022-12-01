موعد مباراة فرنسا وبولندا في ثمن نهائي كأس العالم

صعدت بولندا إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم لكرة القدم رغم هزيمتها 2-صفر أمام الأرجنتين، في آخر مباراة بالمجموعة الثالثة اليوم الأربعاء على الرغم من أن القائد ليونيل ميسي أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول على ملعب 974.

وتجمد رصيد بولندا عند أربع نقاط لكنها انتزعت المركز الثاني وضمنت التأهل بفارق هدف واحد عن المكسيك صاحبة المركز الثالث التي تملك الرصيد ذاته بالفوز 2-1 على السعودية متذيلة الترتيب.