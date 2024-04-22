مفاجأة مدوية حول مستقبل تشافي مع برشلونة

كشف الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل تشافي هيرنانديز في قيادة برشلونة، رغم إعلان المدرب رحيله نهاية الموسم الجاري.

وأكد تشافي في 27 يناير الماضي أنه سيرحل نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 3-5 في الجولة 22 من الليغا.

وبعدها تحسنت نتائج برشلونة بشكل كبير بـ 13 مباراة متتالية دون هزيمة محققا 10 انتصارات مقابل 3 تعادلات والخروج بشباك نظيفة في 7 مباريات.

وحقق الفريق الكتالوني انتصارات بارزة مثل إسقاط أتلتيكو مدريد في ملعبه بثلاثية، وإقصاء نابولي من دور الـ16، والفوز على باريس سان جيرمان 3-2 في حديقة الأمراء، قبل السقوط أمامه في ملعب "مونتغويك" ووداع دوري أبطال أوروبا، ثم خسارة الكلاسيكو، أمس.