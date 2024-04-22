مفاجأة مدوية حول مستقبل تشافي مع برشلونة
كشف الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل تشافي هيرنانديز في قيادة برشلونة، رغم إعلان المدرب رحيله نهاية الموسم الجاري.
وأكد تشافي في 27 يناير الماضي أنه سيرحل نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 3-5 في الجولة 22 من الليغا.
وبعدها تحسنت نتائج برشلونة بشكل كبير بـ 13 مباراة متتالية دون هزيمة محققا 10 انتصارات مقابل 3 تعادلات والخروج بشباك نظيفة في 7 مباريات.
وحقق الفريق الكتالوني انتصارات بارزة مثل إسقاط أتلتيكو مدريد في ملعبه بثلاثية، وإقصاء نابولي من دور الـ16، والفوز على باريس سان جيرمان 3-2 في حديقة الأمراء، قبل السقوط أمامه في ملعب "مونتغويك" ووداع دوري أبطال أوروبا، ثم خسارة الكلاسيكو، أمس.
وقال روميرو، عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب مباراة الكلاسيكو والتي خسرها برشلونة أمام ريال مدريد (2-3): "استمرارية تشافي في قيادة برشلونة للموسم المقبل قد تتأكد رسميا خلال الساعات المقبلة".
وأضاف: "حتى اليوم، أرى أن نسبة بقاء تشافي أعلى من نسبة خروجه، الأيام المقبلة حاسمة لاستمراريته، في الأسبوع الماضي، أصر خوان لابورتا، رئيس النادي، على أنه الشخص المناسب للاستمرار في منصبه".
وتابع: "تشافي يفكر في الاستمرار إذا تأكد من إجراء بعض التغييرات في الفريق، والتي لم تحدث في الصيف الماضي".
وذكرت تقارير سابقة أن المكسيكي رافائيل ماركيز، مدرب فريق الشباب بنادي برشلونة، اقترب من خلافة تشافي؛ إذ يريد النادي تكرار قصة نجاح لويس إنريكي وبيب غوارديولا مع تشافي وماركيز.
يذكر أن ماركيز ليس المرشح الوحيد لتلك المهمة؛ إذ يتردد أيضا بقوة اسم المدرب الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ والمنتخب الألماني السابق.
وعقب مباراة الأمس، رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليغا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.