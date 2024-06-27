رسميًا.. العداءة الجامايكية إيلين طومسون خارج أولمبياد باريس

واحتلت المركز الأخير في أول مشاركة لها في 100 متر بالموسم الشهر الماضي مسجلة زمنًا قدره 11.30 ثانية في لقاء بريفونتين في يوجين.

وكانت آخر مشاركاتها في سباق 200 متر في أبريل/ نيسان 2023 وبدا أنها تعرضت لإصابة خلال سباق 100 متر في سباق الجائزة الكبرى بمدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، إذ أنهت السباق في 11.48 ثانية.