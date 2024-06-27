رسميًا.. العداءة الجامايكية إيلين طومسون خارج أولمبياد باريس
أعلنت الوكالة التي تدير أعمال العداءة الجامايكية إيلين طومسون-هيرا المتوجة بخمس ميداليات ذهبية أولمبية انسحابها من البطولة الوطنية في بلادها بسبب الإصابة.
وأشارت إلى أنها لن تتمكن من الدفاع عن ألقابها في سباقات المسافات القصيرة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.
وأصبحت العداءة أول امرأة تفوز بسباقي السرعة في الأولمبياد مرتين متتاليتين عندما احتفظت بلقبيها في سباقي 100 متر و200 متر في طوكيو.
وقالت آندي سبورتس ماندجمنت في بيان "تود إيلين طومسون أن تعرب عن خالص امتنانها للرعاة والمشجعين ومن يتمنون لها الخير على الحب والدعم الهائلين خلال هذا الوقت العصيب".
وكتبت العداءة (31 عامًا) في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سأعود".
وكانت العداءة قد قررت بالفعل عدم الدفاع عن لقبها في سباق 200 متر بعد أن تأخرت عن الموعد النهائي المحدد للمنافسة في بطولة جاميكا لألعاب القوى في الفترة من 27 إلى 30 يونيو/ حزيران، وتقدمت للمشاركة فقط في سباق 100 متر.
واحتلت المركز الأخير في أول مشاركة لها في 100 متر بالموسم الشهر الماضي مسجلة زمنًا قدره 11.30 ثانية في لقاء بريفونتين في يوجين.
وكانت آخر مشاركاتها في سباق 200 متر في أبريل/ نيسان 2023 وبدا أنها تعرضت لإصابة خلال سباق 100 متر في سباق الجائزة الكبرى بمدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، إذ أنهت السباق في 11.48 ثانية.