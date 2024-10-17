مشادة بين إمام عاشور وكهربا في تدريب الأهلي

كشف مصدر وقوع مشادة بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن كهربا كان يمزح مع إمام بشكل غير لائق، ما تسبب بضيق الأخير.

وأضاف: "إمام لم يتقبل الأمر وقام بالرد على كهربا، وتدخل اللاعبون لعدم تطور الأمور بينهما".

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: "محمد الشناوي حارس الفريق طلب من كهربا الاعتذار ولكنه رفض".

وسيقوم محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، باتخاذ ما يلزم تجاه الثنائي بعد تلك المشادة.

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يذكر أن الأهلي يسعى لتعويض خسارة بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك، إذ يستعد الفريق على قدم وساق لكأس السوبر المصري 2024، التي تستضيفها مدينة أبوظبي.

ويلعب الأهلي يوم 20 أكتوبر في نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا، وفي اليوم نفسه يلعب الزمالك ضد بيراميدز.

والفائز من تلك المواجهتين سيلعب في المباراة النهائية يوم 24 أكتوبر.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري وبيراميدز بصفته بطل كأس مصر.

في حين يلعب سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس الرابطة، ويشارك الزمالك بناءً على دعوة حصل عليها من اتحاد كرة القدم.