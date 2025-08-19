باريس: ربط نتنياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية "دنيء" و"مبني على مغالطات"

رغم الفوز.. من أكثر لاعب أثار استياء جمهور النصر السعودي أمام الاتحاد؟

رغم الفوز.. من أكثر لاعب أثار استياء جمهور النصر السعودي أمام الاتحاد؟
لاعبو النصر السعوديالمصدر: حساب النصر عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 7:21 م

رغم نجاح  النصر في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بالفوز على الاتحاد (2-1) في هونغ كونغ، إلا أن  جماهير الفريق خرجت غاضبة تجاه أحد أبرز لاعبيها.

وتصدر اسم السنغالي ساديو ماني قائمة الانتقادات بين جماهير “العالمي”، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الشوط الأول من عمر اللقاء.

 ماني افتتح التسجيل للنصر بهدف رائع منح الفريق أفضلية مبكرة، لكن تدخلًا متهورًا على حارس الاتحاد حامد الشنقيطي قلب الأجواء رأسًا على عقب، بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ليشهر البطاقة الحمراء في وجه النجم السنغالي.

وعلى الرغم أن زملاء ماني، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجحوا في تعويض النقص العددي وحسموا المواجهة، إلا أن الجماهير رأت أن ماني ارتكب خطأ غير مبرر في مباراة مصيرية، مؤكدين أن "اندفاعه الزائد كاد يضيع مجهود الفريق".

 الانتقادات تواصلت عبر منصة “إكس”، حيث اعتبر كثير من المشجعين أن ماني لم يظهر بالثبات الانفعالي المطلوب من نجم الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال السابق، مطالبينه بالتركيز أكثر في المحطات الحاسمة المقبلة، خاصة مع انتظار النصر لموقعة نهائية مرتقبة.

وقال الإعلامي الرياضي محمد البكيري: "ساديو ماني لاعب مستهتر لم يعطِ ‎النصر ما يستحقه مقابل ما يحصل عليه من أمواله، وفي هذه اللقطة أظهر إهمالاً يستحق عليه الطرد".

وأشار أحد المغردين مهاجماً ماني قائلاً: "ساديو ماني يستحق الطرد "مليون في الميه" لأنه لاعب خشن جداً ومؤذي".

وعلق الإعلامي "خلف ملفي":  "تصرف أرعن من ‎ساديو ماني، فقد  سجل ماني هدفاً جميلاً فى الدقيقة العاشرة، وشوه مستواه بضرب حارس الاتحاد حامد الشنقيطي في الدقيقة 24".

 

 

 

