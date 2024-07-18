قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إحالة أيسل نديم لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات، للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

أيسل نديم، لاعبة طائرة الزمالك المصري، أعلنت رحيلها عن الفريق بعد ارتباط دام 6 أعوام كاملة، وذلك بعدما اتهمت مجلس إدارة النادي بعدم تقديرها ماديًا ومعنويًا.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، قال فيه إنه قرر إحالة أيسل نديم لسببين، أولهما: ما بدر من اللاعبة بالتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من الإدارة وعدم الالتزام بسياسة النادي فيما يخص الظهور الإعلامي واستخدام مواقع التواصل.

أما السبب الثاني، فهو غياب أيسل عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة دون إذن أو عذر في الوقت الذي ترتبط فيه بعقد مستمر لموسمين.

وأكد مجلس إدارة الزمالك في ختام بيانه على أهمية احترام الجميع للنظام المتبع داخل منظمة النادي في كافة الفرق الرياضية.

يذكر أن اللاعبة نشرت بيانًا عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها كانت ترغب في البقاء مع الفريق، وتمت اتصالات لتعديل عقدها ومساواتها بلاعبات الفئة الأولى، ولكنها تحفظت على قيمة العقد الجديد لعدم تقديرها بالشكل المناسب.

وأضافت: "طلبت عقد جلسة مع هشام نصر المشرف العام على ألعاب الصالات، وتم تحديد موعد لأكثر من جلسة بالفعل، ولكن للأسف كان مصيرها جميعًا الإلغاء قبل موعدها بيوم واحد، وبعد ذلك أوقف مجلس الإدارة المفاوضات بشكل مفاجئ لأسباب غير معلومة".

وتابعت: "التقدير المعنوي أهم، خاصة أن الجميع يعلم أنني أمضيت 6 سنوات داخل نادي الزمالك، وأن ترتيبي هو الثالث بين قادة الفريق، وأؤكد للجميع أنني كنت على استعداد تام أن ألعب بنصف قيمة عقدي، بشرط أن يكون هناك عدل".

وأتمت قائلة: "لدي مستحقات متأخرة عن 3 مواسم بما يعادل قيمة عقدي، ولم أفتعل مشكلة واحدة، أو أطالب حتى بالحصول عليها احترامًا للزمالك، وبدلًا من إعطائي حقي المعنوي، كان يتم تصدير مشكلات ضخمة وضغوطات غير مبررة ليّ، وليست لها أي علاقة بالرياضة، حتى أصبح الوضع غير مريح نفسيًا ليّ على الإطلاق".