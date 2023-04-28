أس: بيلينغهام اختار الانتقال لريال مدريد

وأكدت على أن ريال مدريد لطالما كان واضحًا في أن الخطوة الأولى في العملية ستكون الحصول على "موافق" من بيلينغهام لبدء إجراءات التوقيع.

ولم يرغب ريال مدريد في الدخول في منافسة على بيلينغهام مع ليفربول ومانشستر سيتي، ولذلك انتظر موافقة بيلينغهام اللاعب الشاب الذي سيبلغ من العمر 20 عاما في يونيو المقبل.

لكن، ورغم حقيقة أن بيلينغهام يمثل أولوية لريال مدريد؛ إلا أن إدارة الميرنغي تعتبر أن السعر المنطقي للتعاقد مع بيلينغهام لا يجب أن يتجاوز 120 مليون يورو.