ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

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فاز ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-2 مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإسباني.
وتقدم "إرم نيوز" ملخص أحداث وأهداف لقاء ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني:
أحداث الشوط الأول.
الدقيقة 1: فاسكيز يسجل الهدف الأول لريال مدريد من صناعة فينيسيوس جونيور.
الدقيقة 3: فالفيردي يحصل على بطاقة صفراء.
الدقيقة 5: سيطرة وتمريرات من لاعبي ألافيس على حدود منطقة جزاء ريال مدريد.
الدقيقة 6: ركلة ركنية لفريق ألافيس من جهة اليمين نفذها روميرو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها بيلينغهام لاعب ريال مدريد إلى ركلة ركنية أخرى.
الدقيقة 22: مبابي يسجل هدفاً، ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل
الدقيقة 28: رد فعل فينيسيوس بعد حصوله على إنذار
الدقيقة 32: انطلاقة سريعة من فينيسيوس
الدقيقة 40: مبابي يحرز هدفاً لصالح ريال مدريد
احتفالية مبابي بالهدف
الدقيقة 45+1: فرصة خطيرة برأسية تشواميني بلا متابعة من مبابي.
الدقيقة 45+2: فرصة ضائعة من مبابي بتسديدة أبعدها الحارس
نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0
أحداث الشوط الثاني
الدقيقة 48: رودريغو يسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد
احتفال رودريغو بالهدف
الدقيقة 50: فينيسيوس يهدر فرصة محققة لصالح ريال مدريد
الدقيقة 53: رودريغو يطالب بضربة جزاء لصالح ريال مدريد
الدقيقة 68: مشاركة مودريتش وإندريك على حساب فالفيردي ورودريغو
الدقيقة 73: العارضة تحرم إندريك من هز الشباك
الدقيقة 77: القائم يمنع هدفاً محققاً لصالح ألافيس
الدقيقة 80: خروج مبابي وميليتاو ومشاركة غولر وفاييخو
الجماهير تهتف لصالح فاييخو
الدقيقة 85: كارلوس بينافيديز يسجل هدفا لصالح ألافيس من تسديدة قوية.
الدقيقة 87: ألافيس يحرز الهدف الثاني عن طريق إنريكي غارسيا
فينيسيوس يشكو الإصابة، ويغادر الملعب
فينيسيوس يسخر من احتساب 6 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 90+1: إندريك يهدر محاولة لريال مدريد
نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2
نقاش حاد بين مدربي ريال مدريد وألافيس بعد نهاية المباراة
الجماهير تطلق صافرات الاستهجان ضد الحكم