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رياضة

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني
مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
24 سبتمبر 2024، 6:48 م

فاز ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-2 مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإسباني.

وتقدم "إرم نيوز" ملخص أحداث وأهداف لقاء ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني:

أحداث الشوط الأول.

الدقيقة 1: فاسكيز يسجل الهدف الأول لريال مدريد من صناعة فينيسيوس جونيور.

الدقيقة 3: فالفيردي يحصل على بطاقة صفراء.

الدقيقة 5: سيطرة وتمريرات من لاعبي ألافيس على حدود منطقة جزاء ريال مدريد.

الدقيقة 6: ركلة ركنية لفريق ألافيس من جهة اليمين نفذها روميرو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها بيلينغهام لاعب ريال مدريد إلى ركلة ركنية أخرى.

الدقيقة 22: مبابي يسجل هدفاً، ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

الدقيقة 28: رد فعل فينيسيوس بعد حصوله على إنذار

الدقيقة 32: انطلاقة سريعة من فينيسيوس

الدقيقة 40: مبابي يحرز هدفاً لصالح ريال مدريد

احتفالية مبابي بالهدف

الدقيقة 45+1: فرصة خطيرة برأسية تشواميني بلا متابعة من مبابي.

الدقيقة 45+2: فرصة ضائعة من مبابي بتسديدة أبعدها الحارس

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 48: رودريغو يسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد

احتفال رودريغو بالهدف

الدقيقة 50: فينيسيوس يهدر فرصة محققة لصالح ريال مدريد

الدقيقة 53: رودريغو يطالب بضربة جزاء لصالح ريال مدريد

الدقيقة 68: مشاركة مودريتش وإندريك على حساب فالفيردي ورودريغو

الدقيقة 73: العارضة تحرم إندريك من هز الشباك

الدقيقة 77: القائم يمنع هدفاً محققاً لصالح ألافيس

الدقيقة 80: خروج مبابي وميليتاو ومشاركة غولر وفاييخو

الجماهير تهتف لصالح فاييخو

الدقيقة 85: كارلوس بينافيديز يسجل هدفا لصالح ألافيس من تسديدة قوية.

الدقيقة 87: ألافيس يحرز الهدف الثاني عن طريق إنريكي غارسيا

فينيسيوس يشكو الإصابة، ويغادر الملعب

فينيسيوس يسخر من احتساب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+1: إندريك يهدر محاولة لريال مدريد

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2

نقاش حاد بين مدربي ريال مدريد وألافيس بعد نهاية المباراة

الجماهير تطلق صافرات الاستهجان ضد الحكم

 

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