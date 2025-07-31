تسديدة رائعة.. أول أهداف لامين يامال بالرقم 10 مع برشلونة (فيديو)

سجل لامين يامال، نجم برشلونة، الهدف الثاني لفريقه في شباك إف سي سيؤول في المباراة الودية التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، استعدادًا للموسم الجديد 2025/2026.

وتقام المباراة في ملعب "سيؤول" في كوريا الجنوبية ضمن جولة برشلونة الآسيوية والتي بدأت بالفوز على فيسيل كوبي قبل أيام قليلة في اليابان.

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وسجل هدف برشلونة الأول مهاجمه المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثامنة بعد متابعة لتسديدة، لامين يامال.

وفي الدقيقة 14، استطاع يامال أن يسجل بنفسه هدفًا مميزًا للغاية بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء تلمس يد الحارس وتكمل في اتجاهها داخل المرمى، ليكون أول أهدافه في حقبته الجديدة بالرقم 10، الذي حصل عليه مؤخرًا في احتفالية أقامها النادي بمناسبة بلوغه عامه الـ18، وتمديد عقده حتى 2031.

وفي الدقيقة 47 سجل لامين يامال الهدف الثالث للبارسا والثاني له في اللقاء بعد ضرب مصيدة التسلل ومراوغة رائعة لدفاع سيؤول ليسكنها الشباك.

وتستمر بعثة نادي برشلونة في كوريا الجنوبية، حيث إن هناك مباراة ودية أخيرة في تلك الجولة أمام دايجو، وذلك يوم الاثنين المقبل 4 أغسطس.

ثم سيعود برشلونة إلى المدينة الكتالونية ليستعد لمواجهة كومو في كأس خوان غامبر يوم 10 أغسطس المقبل، وهي المباراة الودية الأخيرة قبل بداية الموسم ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني.