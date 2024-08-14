أبدى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر السعودي، غضبه الشديد، بعد تعرضه للطرد أمام التعاون، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وهو السبب نفسه الذي أثار غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وضرب نادي النصر موعدًا ناريًا مع الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد أن فاز "العالمي" على التعاون بهدفين نظيفين، خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء.

أحرز هدفي النصر أيمن يحيى في الشوط الأول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني.

وتعرض بروزوفيتش للطرد، بعدما قرر حكم المباراة اللجوء إلى تقنية الفيديو، والتأكد من تعمد ضرب اللاعب الكرواتي للاعب التعاون من دون كرة في قدمه.

وفور إشهار الحكم للكارت الأحمر، أبدى الكرواتي غضبه، عن طريق ضرب زجاجات المياه الموجودة حول الملعب، خاصة أن الطرد جاء في يوم اعتزاله اللعب الدولي.

كما تحسر رونالدو على الطرد، خاصة أن بروزوفيتش سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي.

يذكر أن بروزوفيتش أعلن، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب كرواتيا.

وخاض بروزوفيتش (31 عاما) 99 مباراة بقميص المنتخب الكرواتي منذ أول مشاركة دولية في العام 2014، وحتى مشاركته في كأس أوروبا 2024.

وكان نجم النصر السعودي أحد عناصر الجيل الذهبي لكرواتيا الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، وحقق المركز الثالث في نسخة قطر 2022، فضلا عن نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 عندما خسر اللقب أمام إسبانيا بركلات الترجيح.