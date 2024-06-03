رسميًا: إنزو ماريسكا مدربًا لتشيلسي

وأصدر نادي تشيلسي بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، قال فيه: "يسر نادي تشيلسي لكرة القدم أن يعلن عن تعيين إنزو ماريسكا مدربًا جديدًا لفريق الرجال".

وقال النادي في بيانه إن إنزو ماريسكا، وقع على عقد مدته خمس سنوات لتدريب تشيلسي، مع خيار النادي التمديد لعام إضافي.

وأضاف: "المدرب الإيطالي سيبدأ العمل رسميًا في منصبه الجديد يوم 1 يوليو 2024".

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان في تشيلسي: "يسعدنا أن نرحب بإنزو في تشيلسي. لقد أثبت أنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج مبهرة بأسلوب مثير ومميز".

وأضاف: "لقد أثار إنزو إعجابنا بشدة في مناقشاتنا التي سبقت تعيينه.. تتوافق طموحاته وأخلاقيات عمله مع طموحات النادي. ونحن نتطلع بشدة إلى العمل معه".