رسميًا: إنزو ماريسكا مدربًا لتشيلسي
أعلن نادي تشيلسي، تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مدربًا جديدًا للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وأصدر نادي تشيلسي بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، قال فيه: "يسر نادي تشيلسي لكرة القدم أن يعلن عن تعيين إنزو ماريسكا مدربًا جديدًا لفريق الرجال".
وقال النادي في بيانه إن إنزو ماريسكا، وقع على عقد مدته خمس سنوات لتدريب تشيلسي، مع خيار النادي التمديد لعام إضافي.
وأضاف: "المدرب الإيطالي سيبدأ العمل رسميًا في منصبه الجديد يوم 1 يوليو 2024".
وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان في تشيلسي: "يسعدنا أن نرحب بإنزو في تشيلسي. لقد أثبت أنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج مبهرة بأسلوب مثير ومميز".
وأضاف: "لقد أثار إنزو إعجابنا بشدة في مناقشاتنا التي سبقت تعيينه.. تتوافق طموحاته وأخلاقيات عمله مع طموحات النادي. ونحن نتطلع بشدة إلى العمل معه".
تشيلسي أعلن في وقت سابق رحيل بوكيتينو، بعد نتائج الفريق المخيبة للآمال، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدأ تشيلسي الموسم بشكل سيئ ووجد نفسه في النصف السفلي من الترتيب رغم إنفاقه أكثر من أي ناد في أوروبا على التعاقدات، إذ بلغ إنفاقه 400 مليون جنيه إسترليني (508.28 مليون دولار).
وأنفق بولي وكليرليك أكثر من مليار دولار على اللاعبين منذ استحواذهم على النادي في عام 2022، حيث ذهبت معظم النفقات إلى اللاعبين الشباب الذين يوقعون عقودًا طويلة الأجل مع تطلعهم لبناء فريق للمستقبل.