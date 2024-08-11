تعادل الإفريقي التونسي مع الوداد المغربي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "حمادي العقربي" في العاصمة تونس.

وأقيمت هذه المباراة في مهرجان اعتزال وسام بن يحيى وزهير الذوادي ثنائي الإفريقي التونسي بعد انتهاء مسيرتهما الكروية.

وسادت أجواء ودية قبل انطلاق المباراة بعدما تبادل مسؤولو الناديين الدروع والهدايا التذكارية بحضور هشام آيت منا رئيس نادي الوداد الجديد.

تقدم الإفريقي بهدف سجله نبيل مرموق لاعب الوداد في مرمى فريقه بالخطأ بعدما وجه تمريرة بينما كان حارس الوداد متقدمًا من مرماه.

النادي الإفريقي 🆚 الوداد الرياضي 0/1 نهاية الشوط الأول متأخرين بهدف 🥅 كوراج 👏 Posted by Issam Elghers Wydadi on Sunday, August 11, 2024

وأحرز عماد الرياحي لاعب الوداد هدف التعادل بعد تسديدة سكنت شباك الفريق التونسي.

هدف 🥅⚽️ محمد الرايحي 👐 النادي الإفريقي 🆚 الوداد 1/1 Posted by Issam Elghers Wydadi on Sunday, August 11, 2024

وخاض الوداد ثالث تجاربه الودية استعدادًا للموسم المقبل تحت قيادة مدربه الجديد الجنوب أفريقي رولاني موكوينا بعدما لعب ضد عزام التنزاني ونهضة الزمامرة المغربي.

ويخوض الوداد مواجهته الأولى في الدوري المغربي ضد نادي المغرب الفاسي.

وأنهى ثنائي الإفريقي وسام بن يحيى وزهير الذوادي مسيرتهما الكروية بعد مشوار حافل بالعطاء مع الفريق التونسي.

ولعب وسام بن يحيى صاحب الـ 39 عامًا في صفوف الإفريقي منذ تصعيده من فريق الشباب في الفترة بين 2003 إلى 2011 قبل رحيله إلى الدوري التركي ثم العودة إلى الإفريقي مجددًا في صيف 2015، واستمر حتى عام 2021، ثم عاد إلى الفريق مجددًا بعدها بعام واحد.

في المقابل، التحق زهير الذوادي صاحب الـ 36 عامًا بالإفريقي في صيف 2006 قادمًا من شبيبة القيروان، ولعب لمدة 6 مواسم قبل الرحيل إلى إفيان الفرنسي كما لعب للوحدة السعودي والنجم الساحلي التونسي قبل العودة إلى الإفريقي عام 2017.