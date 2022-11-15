ردة فعل مانشستر يونايتد تجاه كريستيانو رونالدو بعد هجومه على تين هاغ والإدارة

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد مستعد لفسخ عقد كريستيانو رونالدو بعد انتقاداته القاسية للنادي خلال حوار مع بيرس مورغان في محطة TalkTV.

ويدعي ريو فرديناند زميل رونالدو السابق أن هذا هو بالضبط ما يريده النجم البرتغالي.

وفي مقابلة مع TalkTV مع بيرس مورغان ، هاجم رونالدو النادي الإنجليزي بشدة وكشف عن أنه لا يحترم مديره الفني إريك تن هاغ.

وقال فرديناند: "لا يمكنك الدفاع عن ما قاله كريستيانو رونالدو. لا أشعر أن هناك أي طريق للعودة ، لا أشعر أن النادي سيعيده ولا أعتقد أنه يريد العودة. في رأيي - وأنا أعلم ذلك حقيقة - تم عمل كل هذا لشيء واحد وهو ترك النادي.

"حتى هذه المقابلة ، كنت سأدافع عنه وأقول إن النادي يتحمل مسؤولية كبيرة للتواصل بشكل أفضل. كيف سيسمح النادي لرونالدو بالعودة بعد الهجوم على مديره الفني الحالي؟ لا يمكنهم ذلك ".

وأضاف فرديناند ، زميل رونالدو السابق في الفريق: "انتهت علاقة الحب مع يونايتد. تم إغلاق الكتاب.لقد سخر من النادي ووضعهم في موقف لا يمكن معه العودة. ما إذا كان أي شخص في النادي يريد الاحتفاظ بكريستيانو. . . لا يمكنهم الآن بعد ما قاله.

"إذا استغرقت المقابلة دقيقتين - وليس ساعة أو ساعتين - وقال التعليق" أنا لا أحترم المدير "، بغض النظر عن أي شيء آخر ، فسيكون هذا هو سبب رحيله."

وستكشف الصحيفة ذاتها في بقية المقابلة انتقادات رونالدو البالغ عمره 37 عاما لعائلة غليزر المالكة للنادي.

وتدرب النجم المخضرم مع البرتغال في إطار الاستعداد لكأس العالم رغم غيابه عن آخر مباراتين ليونايتد بسبب "المرض". لكن من غير المرجح أن يرتدي قميص الشياطين الحمر مرة أخرى لأنه يواجه خطوة محتملة بفسخ عقده مع يونايتد أثناء تواجده في قطر.

والتقى المدير الفني الغاضب تين هاغ بقادة أولد ترافورد ويقوم النادي الآن باستكشاف الخيارات القانونية المتاحة لهم.

ويعتقد يونايتد أن رونالدو يقلص التقدم الذي تم إحرازه تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد والعمل الجماعي الذي عززه في الفريق.

وأشار بيان للنادي إلى الروح التي يخلقها تين هاغ وعدم رغبته في أي شيء يحرفهم عن محاولتهم للعودة إلى قمة المنافسة على الدوري الإنجليزي.

وجاء في نص البيان : "يظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الزخم والإيمان والتآزر الذي يتم بناؤه بين اللاعبين والمدير والمشجعين."

وإذا رحل رونالدو عن مانشستر يونايتد ستكون هناك خيارات قليلة متاحة أمامه في صفقة انتقال مجانية.

ويحرص ناديه الأول سبورتنغ لشبونة على ذلك في حين أن مالك تشيلسي تود بوهلي قد يجدد اهتمامه باللاعب الصيف المقبل فضلا عن بعض أندية الدوري الأمريكي للمحترفين وأيضا في الوطن العربي خاصة السعودية والإمارات وقطر.