نجم جزائري واعد ينضم إلى نيمار في سانتوس البرازيلي (فيديو)

انضم النجم الجزائري بلال براهيمي إلى نادي سانتوس البرازيلي، ليزامل أسطورة النادي نيمار، وذلك في تجربة استثنائية للاعب السابق لنادي نيس الفرنسي.

ويعد بلال براهيمي، المولود في مدينة بومون سورواز الفرنسية عام 2000، اللاعب الجزائري الثاني الذي يحترف في الدوري البرازيلي بعد مواطنه إسلام سليماني الذي احترف لمدة 6 أشهر في نادي كوريتيبا عام 2024.

ونشر نادي سانتوس البرازيلي اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورا لبلال براهيمي بقميص النادي بجانب مقطع فيديو تحدث فيه الوافد الجديد عن سعادته باللعب في سانتوس وطموحاته بالنجاح في تجربته الجديدة.

ووجه براهيمي رسالة إلى جماهير نادي سانتوس تضمنت بعض العبارات باللغة البرتغالية قائلا: "مرحبا جماهير نادي سانتوس.. اسمي بلال براهيمي .. سعيد جدا.. لقد وصلت إلى بيشاو".

وتعني كلمة "بيشاو" في أوساط نادي سانتوس والكرة البرازيلية السمكة الكبيرة، نسبةً إلى شعار النادي البرازيلي الذي كان يضم في وقت ما الجوهرة السوداء الأسطورة بيليه..

ولعب بلال براهيمي مع أندية ميدلزبروه الإنجليزي وريمس وأنجيه ولومان ونيس الفرنسية كما خاض تجربة قصيرة مع سان ترويند البلجيكي معارا من نادي نيس الموسم الماضي.

وخاض المهاجم الجزائري 4 مباريات مع منتخب محاربي الصحراء منذ 2022 وحتى الآن.