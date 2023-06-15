أعلن دعمه لفهد بن نافل.. سعيد الشهراني ينسحب من انتخابات رئاسة الهلال

كانت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية أعلنت تكوين مجالس إدارات شركات أندية الهلال، والنصر، والأهلي، والاتحاد، من خمسة أعضاء يعيّنهم صندوق الاستثمارات العامة بعد استحواذه على تلك الأندية، بالإضافة إلى عضوين يتم ترشيحهما من مؤسسة النادي غير الربحية.

وفي البداية ظهر أكثر من شخص باسم سعيد الشهراني كمرشح لانتخابات الهلال وهو ما أثار جدلًا بين جماهير النادي حول الأمر.

وقال الشهراني في بيان عبر تويتر إنه قرر الانسحاب من انتخابات رئاسة النادي بطلب من بعض رجالات الهلال، ونزولًا أيضًا عند رغبة الجماهير، ولضيق الوقت لاستعدادات الموسم المقبل".

وأشار الشهراني إلى أنه قرَّر تأجيل ترشحه لانتخابات رئاسة النادي إلى فترة أخرى مقبلة.