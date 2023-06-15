أعلن دعمه لفهد بن نافل.. سعيد الشهراني ينسحب من انتخابات رئاسة الهلال
أعلن سعيد سعد الشهراني، المرشح لانتخابات رئاسة نادي الهلال السعودي، انسحابه في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، كما أعلن دعمه لفهد بن نافل كمرشح بارز لرئاسة النادي.
وتنافس الشهراني وبن نافل على رئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية لنادي الهلال حسب النظام الجديد الذي ستقام على أساسه انتخابات الأندية السعودية.
كانت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية أعلنت تكوين مجالس إدارات شركات أندية الهلال، والنصر، والأهلي، والاتحاد، من خمسة أعضاء يعيّنهم صندوق الاستثمارات العامة بعد استحواذه على تلك الأندية، بالإضافة إلى عضوين يتم ترشيحهما من مؤسسة النادي غير الربحية.
وفي البداية ظهر أكثر من شخص باسم سعيد الشهراني كمرشح لانتخابات الهلال وهو ما أثار جدلًا بين جماهير النادي حول الأمر.
وقال الشهراني في بيان عبر تويتر إنه قرر الانسحاب من انتخابات رئاسة النادي بطلب من بعض رجالات الهلال، ونزولًا أيضًا عند رغبة الجماهير، ولضيق الوقت لاستعدادات الموسم المقبل".
وأشار الشهراني إلى أنه قرَّر تأجيل ترشحه لانتخابات رئاسة النادي إلى فترة أخرى مقبلة.
وفي تغريدة أخرى أعلن الشهراني دعمه لفهد بن نافل في انتخابات رئاسة النادي حيث غرَّد :" قلوبنا معكم وفي كل لحظة وفقكم الله لخدمة هذا الكيان، انتم خير من قاد المسيرة بالماضي وبإذن الله المستقبل القريب، ونلتقي على دروب المحبه والاحترام إن شاء الله".
كان الشهراني أعلن في إحدى مساحات تويتر أنه سيعلن خبرًا مفرحًا لجماهير الهلال اليوم الخميس.
وحسب الجدول الزمني المعلن، سيتم الإفصاح عن القوائم النهائية والمرشحين لانتخابات نادي الهلال يوم الـ20 من يونيو الجاري بعد انتهاء فحص الطعون على المرشحين.