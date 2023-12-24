تقرير: برشلونة يدخل "بشكل مفاجئ" على خط المفاوضات مع مبابي

ولا يرغب المهاجم كيليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية، حيث ينتهي عقد المهاجم الفرنسي في الصيف، لكنه لا يفكر في الرحيل في منتصف الموسم.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أنه حتى لو قدم فريق ما عرضًا رسميًا في الشتاء بما في ذلك ريال مدريد، فإن رد مبابي سيكون سلبيًا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن من المرجح أن يغادر مبابي في الصيف كلاعب حر ولكن ليس في الشتاء، حيث يهدف إلى تحقيق حلمه بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الباريسي.

بالإضافة إلى ريال مدريد، أعربت العديد من الأندية الإنجليزية أيضًا عن اهتمامها به، وكذلك برشلونة بشكل مفاجئ.

وأوضحت: كان دخول برشلونة في المفاوضات مفاجئًا، ولكن النادي الكتالوني يسعى هو الآخر للحصول على خدمات اللاعب، رغم الأزمة المالية التي يعاني منها.