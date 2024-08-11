ظهر يوسف سيد عبدالحفيظ، لاعب النادي الأهلي المصري؛ نجل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالفريق الأحمر، لأول مرة خلال مواجهة الأهلي وزد بالدوري المصري يوم الأحد، والتي شهدت فوز المارد الأحمر.

وقرر مارسيل كولر مدرب الأهلي، الدفع بيوسف سيد عبدالحفيظ، في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، حيث لعب الأهلي بعناصر من البدلاء، بعد التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري.

وتداول مغردون صورًا من مشاركة يوسف سيد عبدالحفيظ لأول مرة مع الأهلي، وقالو إنه يشبه والده كثيرًا، بل إنه صورة طبق الأصل.

وواصل الأهلي المتوج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم سلسلة انتصاراته المتتالية بفوزه 2-1 على ضيفه زد اف سي في مباراة مؤجلة من الجولة 25 اليوم الأحد.

وتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول مستفيدا من ركلة ركنية نفذها محمد مجدي (أفشة) بعرضية إلى داخل منطقة جزاء زد حيث تهيأت الكرة أمام محمود كهربا وسط ارتباك شديد من مدافعي زد ليسدد الكرة بشكل قوي داخل شباك علي لطفي حارس مرمى زد اف سي.

وضاعف أحمد عبد القادر النتيجة في الدقيقة 63 بعد مجهود فردي وانطلاقة من الجهة اليسرى ومراوغة لمدافع زد ثم سدد في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص زد النتيجة بهدف في الدقيقة 87 من ركلة حرة مباشرة سددها مصطفى سعد وأخطأ مصطفى مخلوف حارس الأهلي في إبعاد الكرة لتسكن شباكه.

وبعدما حقق انتصاره 21 على التوالي، رفع الأهلي رصيده إلى 84 نقطة من 32 مباراة بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وتتبقى للأهلي مباراتان في مسابقة الدوري. وتوقف رصيد زد عند 47 نقطة في المركز السابع.