قرار مورينيو "يفجر" صراعا ناريا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

أثار قرار البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، إنهاء علاقة النادي بالمدافع المصري عمر فايد موجة عاتية من المنافسة بين الأندية المصرية.

ودخل الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع حاد لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مورينيو يغلق الباب.. وفايد يعود إلى مصر

كشف فنربخشة عن قائمة اللاعبين الذين سيغادرون الفريق هذا الصيف، وكان من أبرزهم عمر فايد، الذي قرر مورينيو استبعاده من معسكر الإعداد في البرتغال، ليُنهي بذلك علاقة النادي باللاعب الذي انضم إليه صيف 2023 قادمًا من نادي المقاولون العرب.

وخاض فايد تجربة إعارة قصيرة مع نادي نوفي بازار الصربي، ثم بيرشكوت البلجيكي، قبل أن يعود إلى فنربخشة، الذي يملك عقده حتى صيف 2027.

لكن قرار مورينيو وضعه على قائمة المغادرين أعاد اللاعب بقوة إلى دائرة اهتمام أندية الدوري المصري، حيث يتنافس الثلاثي الكبير على ضمه.

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الزمالك يدرس العرض.. والأهلي يتحرك

يدرس نادي الزمالك تقديم عرض لضم عمر فايد، لتدعيم خط دفاعه الذي كان يعاني طوال الموسم الماضي.

كما أن إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي دفعت الزمالك لتسريع خطوات التعاقد مع مدافع شاب لتعويض الغياب.

على الجانب الآخر، يُجري الأهلي اتصالات مكثفة مع اللاعب، إذ يرى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، أن فايد خيار مثالي لتدعيم خط الدفاع.

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بيراميدز.. المنافس الثالث

لا يريد نادي بيراميدز أن يكون خارج المعادلة، فقد دخل بقوة في السباق لضم عمر فايد.

ويسعى بيراميدز لتعزيز صفوفه استعدادًا لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز أخيرًا.