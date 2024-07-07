شهدت المباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل وأوروغواي، فجر الأحد، موقفًا غريبًا بين ثنائي برشلونة، رونالد أراوخو ورافينيا.

وأقصى منتخب أوروغواي نظيره البرازيلي، من بطولة "كوبا أمريكا 2024"، بعد الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتأهل منتخب أوروغواي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، ليضرب موعدًا مع نظيره الكولومبي.

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وخلال الدقيقة الـ17 قام النجم الأوروغواياني أراوخو، بدفع إندريك، مهاجم البرازيل وأحدث صفقات ريال مدريد، بقوة دون كرة، ليسقطه أرضًا.

وما إن شاهد زميله رافينيا الموقف اشتعل غضبًا، وقرر بدوره معاقبة زميله في برشلونة، ليرد بدفع أراوخو وإسقاطه على الأرض.

ولم يتفاقم الوضع أكثر بين ثنائي برشلونة، وتم استكمال المباراة بشكل طبيعي.

كما شهدت المباراة تعرض رونالد أراوخو لإصابة عضلية أثناء تدخله لإبعاد إحدى الكرات في اللقاء، ليغادر أرض الملعب باكيًا متأثرًا بإصابته.

ورغم ما فعله أراوخو تجاه إندريك، قام لاعب ريال مدريد الشاب بالاطمئنان على حالة أراوخو أثناء خروجه من الملعب.