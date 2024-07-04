الاتحاد الليبي يعلن جدول مباريات الدوري السداسي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميًّا الموعد الجديد لانطلاق منافسات الدور السداسي لتحديد بطل الدوري الممتاز لموسم 2023-2024.

وتستضيف إيطاليا منافسات مرحلة الدور السداسي بمشاركة أندية الأهلي بنغازي والهلال والنصر والأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة.

وكشف اتحاد الكرة الليبي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تم الاستقرار بشكل نهائي على انطلاق منافسات الدور السداسي يوم الـ6 من يوليو المقبل.

وتقام المباريات في الدور السداسي في التوقيت ذاته لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

كما تحصل الفرق المشاركة على راحة لمدة 3 أيام بين كل جولة والتي تليها.

ووفقًا للجدول، فإن الجولة الأولى التي تنطلق يوم السبت المقبل، ستشهد مواجهة بين السويحلي والنصر، والهلال أمام الأهلي بنغازي، والأهلي طرابلس ضد المدينة.

وفي الجولة الثانية يوم الأربعاء 10 يوليو، يواجه النصر نظيره الأهلي بنغازي، والسويحلي أمام الأهلي طرابلس، والمدينة ضد الهلال.

وفي الجولة الثالثة يوم الأحد 14 يوليو، يواجه الأهلي طرابلس نظيره النصر، والأهلي بنغازي أمام المدينة، والهلال ضد السويحلي.

وفي الجولة الرابعة يوم الخميس 18 يوليو، يواجه النصر نظيره المدينة، والأهلي طرابلس أمام الهلال، والسويحلي ضد الأهلي بنغازي.

وفي الجولة الخامسة يوم 22 يوليو، يواجه النصر نظيره الهلال، والمدينة أمام السويحلي، والأهلي بنغازي ضد الأهلي طرابلس.