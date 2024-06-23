تفاعل رهيب مع "تضحية" رونالدو في هدف برونو فيرنانديز
نال هدف برونو فرنانديز ، نجم منتخب البرتغال ، في مرمى تركيا مساء السبت تفاعلًا كبيرًا.
وسجل منتخب البرتغال فوزًا عريضًا على حساب تركيا بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وضمن المنتخب البرتغالي التأهل بشكل رسمي إلى ثمن نهائي اليورو بعدما وصل إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة.
وأحرز فرنانديز الهدف الثالث لمنتخب البرتغال، ولكن التفاعل لم يكن بسبب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي سجل هدفه الأول في النسخة الحالية لليورو.
التفاعل جاء بعد أن صنع كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي الهدف رغم أنه كان في وضعية تسمح له بالتسجيل بانفراده بمرمى تركيا، ولكنه فضل التمرير لزميله.
وتفاعل برونو فرنانديز مع الهدف قائلًا عقب اللقاء:" رونالدو يعلم أن الفريق أهم شيء ولم يكن أنانيًا في لعبة الهدف، بل اختار التمرير وانحاز للجماعية كما هي عادته".
وأضاف:" "الجميع يحب التسجيل، لكن هذا ليس الشيء الأكثر أهمية وهذا ينعكس في هدفي. كريستيانو هو أفضل هداف لدينا وفي لحظة واحدة مرر الكرة بعيدًا. إنه يوضح المعنى الذي يعنيه الفوز بالمباريات". وعدم تسجيل الأهداف."
وقال الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال إن رونالدو نموذج يحتذى به في عالم كرة القدم.
وأضاف في المؤتمر الصحفي:" لقد شاهدنا حدثا خاصا للغاية. مهاجم كبير يجد نفسه وجها لوجه أمام الحارس، ويبحث عن التمرير لزميله، إنه نموذج رائع يجب أن يتم عرضه في جميع أكاديميات البرتغال".
وأشاد أيضًا روبن نيفيز نجم خط وسط المنتخب البرتغالي بتصرف رونالدو مؤكدًا أن هذا ليس بغريب على رونالدو ولو كانت هذه اللقطة قبل 10 سنوات لقام رونالدو بنفس التصرف.