تفاعل رهيب مع "تضحية" رونالدو في هدف برونو فيرنانديز

نال هدف برونو فرنانديز ، نجم منتخب البرتغال ، في مرمى تركيا مساء السبت تفاعلًا كبيرًا.

وسجل منتخب البرتغال فوزًا عريضًا على حساب تركيا بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وضمن المنتخب البرتغالي التأهل بشكل رسمي إلى ثمن نهائي اليورو بعدما وصل إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة.

وأحرز فرنانديز الهدف الثالث لمنتخب البرتغال، ولكن التفاعل لم يكن بسبب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي سجل هدفه الأول في النسخة الحالية لليورو.