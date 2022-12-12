توخيل يطرح نفسه لخلافة ساوثغيت رغم رفض الاتحاد الإنجليزي

ويعتزم المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أن يأخذ وقته ليقرر مستقبله خاصة وأن عقده يستمر حتى نهاية عام 2024، وسيقود الفريق في يورو 2024 في ألمانيا.

وإذا اختار ساوثغيت الاستقالة، فمن المفهوم أن الاتحاد الإنجليزي يفضل تعيين مدير فني بريطاني وسيكون كل من غراهام بوتر وبريندان رودجرز وإيدي هاو أبرز المرشحين، لكن توخيل وضع نفسه في الصورة أيضًا.

ويتصدر المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق القائمة من ناحية المراهنات.