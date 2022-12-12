توخيل يطرح نفسه لخلافة ساوثغيت رغم رفض الاتحاد الإنجليزي
أبدى الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي اهتمامه وسعيه لتدريب المنتخب الإنجليزي في حال رحيل غاريث ساوثغيت.
وعاد المدير الفني السابق لتشيلسي إلى ألمانيا بعد إقالته من تدريب البلوز في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن توخيل البالغ عمره 49 عاما، يرغب في العودة بسرعة إلى إنجلترا كمدرب لفريق الأسود الثلاثة.
ولقد رأى بنفسه جميع المواهب الشابة الموجودة في البلاد، سواء في ستامفورد بريدج أو في الفرق المنافسة.
وكان نجوم تشيلسي ميسون ماونت وريس جيمس وكونور غالاغر ورحيم سترلينغ وبن تشيلويل جزءًا من التشكيلة الحالية.
لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية أشارت إلى أن الاتحاد الانجليزي في حاجة ماسة لبقاء ساوثغيت على الرغم من خسارة يوم السبت الماضي في دور الثمانية لكأس العالم أمام فرنسا 1/2.
ويعتزم المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أن يأخذ وقته ليقرر مستقبله خاصة وأن عقده يستمر حتى نهاية عام 2024، وسيقود الفريق في يورو 2024 في ألمانيا.
وإذا اختار ساوثغيت الاستقالة، فمن المفهوم أن الاتحاد الإنجليزي يفضل تعيين مدير فني بريطاني وسيكون كل من غراهام بوتر وبريندان رودجرز وإيدي هاو أبرز المرشحين، لكن توخيل وضع نفسه في الصورة أيضًا.
ويتصدر المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق القائمة من ناحية المراهنات.
وسيقيم ساوثغيت مستقبله بمجرد أن يتم تجاوز الإحباط الساحق في قطر بتحليل أعمق لوضع إنجلترا.
وقال: "بعد كل بطولة جلسنا وراجعنا وتأملنا. لذلك نحن بحاجة إلى بعض الوقت للتأكد من أن الجميع يتخذ القرارات الصحيحة. كلما أنهيت هذه البطولات، كنت بحاجة إلى وقت لاتخاذ القرارات الصحيحة لأنك عاطفيًا تمر بالعديد من المشاعر المختلفة".
وأضاف أن "الطاقة التي تستهلكها هذه البطولات هائلة. أريد أن أتخذ القرارات الصحيحة، مهما كان ذلك، للفريق وإنجلترا واتحاد كرة القدم. أعتقد أنه من الصواب تخصيص بعض الوقت للقيام بذلك لأنني أعرف في الماضي كيف تغيرت مشاعري في أعقاب البطولات مباشرة".
واستعان الاتحاد الإنجليزي بمدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني من قبل وذلك بالتعاقد مع السويدي سفين غوران إريكسون في 2001 ليستمر حتى 2006. وكذلك الإيطالي فابيو كابيلو من 2007 حتى 2012.
وسجل أوليفييه جيرو هدفًا بضربة رأس قرب النهاية لتفوز فرنسا 2/1 على إنجلترا، وتتأهل حاملة اللقب لمواجهة المغرب في الدور قبل النهائي لكأس العالم، يوم الأربعاء المقبل.