ديوكوفيتش يهزم ألكاراز ليحجز مكانًا في نهائي رولان غاروس

وكان ألكاراز المصنف الأول عالميًا قد عادل المباراة للتو عندما وقعت الكارثة حيث توجه وهو يعرج إلى مقاعد البدلاء ممسكًا بساقه اليمنى عند التعادل 1-1 في المجموعة الثالثة.

وأثناء استمراره في اللعب، عانى بطل أمريكا المفتوحة بشكل واضح، لكن ديوكوفيتش لم يرحم، وخسر شوطًا واحدًا فقط من بين 12 شوطًا ليحجز مكانًا في مباراة الأحد أمام كاسبر رود وصيف بطل، العام الماضي، أو الألماني ألكسندر زفيريف.