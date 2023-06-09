ديوكوفيتش يهزم ألكاراز ليحجز مكانًا في نهائي رولان غاروس
بنتيجة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1.
قطع نوفاك ديوكوفيتش خطوة هائلة نحو تحقيق رقم قياسي يتمثل بحصد اللقب 23 في البطولات الأربع الكبرى لتنس الرجال بفوزه 6-3 و5-7 و6-1 و6-1 على كارلوس ألكاراز المريض في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، اليوم الجمعة.
عانى بطل أمريكا المفتوحة بشكل واضح.
وكان ألكاراز المصنف الأول عالميًا قد عادل المباراة للتو عندما وقعت الكارثة حيث توجه وهو يعرج إلى مقاعد البدلاء ممسكًا بساقه اليمنى عند التعادل 1-1 في المجموعة الثالثة.
وأثناء استمراره في اللعب، عانى بطل أمريكا المفتوحة بشكل واضح، لكن ديوكوفيتش لم يرحم، وخسر شوطًا واحدًا فقط من بين 12 شوطًا ليحجز مكانًا في مباراة الأحد أمام كاسبر رود وصيف بطل، العام الماضي، أو الألماني ألكسندر زفيريف.
ولم يتضح ما إذا كان ألكاراز، الذي غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، يعاني من تقلصات عضلية أو إصابات.