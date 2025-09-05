الحقيقة كاملة.. هل رفض زيزو مصافحة حسام حسن بعد استبداله؟ (فيديو)

زعمت عدة تقارير إعلامية بأن أحمد سيد "زيزو"، نجم الأهلي ومنتخب مصر، رفض مصافحة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، خلال مواجهة إثيوبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في خضم مواجهات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

وشهدت الدقيقة 62 خروج أحمد سيد "زيزو" من الملعب وعمر مرموش والدفع بالثنائي إبراهيم عادل ومهند لاشين، وهو الأمر الذي يبدو أنه أغضب نجم الأهلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر فيما يبدو غضب "زيزو" وتجاهله تحية حسام حسن، الذي مد يده للسلام عليه لكن اللاعب رفض.

لكن في فيديو آخر متداول ظهر خروج اللاعب بالفعل غاضبا لكنه صافح زملاءه وحسام حسن، قبل أن يوجه له مدرب منتخب مصر حديثا سريعا، ليتوجه اللاعب للدكة للجلوس والحديث مع زملائه.

وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه المنتخب الإثيوبي، بهدفين دون رد.

وتحصل محمود حسن تريزيغيه على ركلة جزاء في الدقيقة 38، نجح محمد صلاح في تسجيلها ليمنح التقدم لمنتخب مصر بالهدف الأول، في الدقيقة 40.

وتحصل منتخب مصر على ركلة جزاء ثانية، قبل نهاية الشوط الأول، بعد لمسة يد عقب تسديدة من زيزو، ليتولى عمر مرموش مهمة التسديد هذه المرة، ويسجل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة، يتربع بها على صدارة ترتيب المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه.

وفي المقابل تجمد رصيد إثيوبيا عند 6 نقاط، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة.

وأصبح منتخب مصر قريبًا من التأهل لنهائيات كأس العالم، حيث سيضمن الصعود لمونديال 2026، حال فوزه في الجولة المقبلة أمام بوركينا فاسو.