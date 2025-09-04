هل ينقذ حسام حسن عمر مرموش من جحيم غوارديولا؟

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مرتقبة ضد إثيوبيا غدًا الجمعة في الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

ويعتمد منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن على القوة الضاربة بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

ويبحث مرموش عن استعادة الثقة في مباراتي منتخب مصر خلال شهر سبتمبر الجاري بعد بداية مهزوزة مع مانشستر سيتي لموسمه الحالي.

مرموش.. وجحيم غوارديولا

يواجه مرموش صعوبات واضحة في مانشستر سيتي رغم أنه شارك أساسياً في آخر لقاءين ضد توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي وصنع هدفاً في لقاء برايتون.

مرموش لم يهز الشباك منذ بداية الموسم وفي أول 3 جولات في الدوري الإنجليزي، كما أنه تعرض لانتقادات علنية من مدربه الإسباني بيب غوارديولا في الموسم الماضي بعد شهور من استقدامه من صفوف آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وتحدث غوارديولا عن حاجة مرموش للتأقلم بشكل أكبر مع أسلوب لعب الفريق السماوي.

منتخب مصر.. طوق النجاة

يبحث عمر مرموش عن طوق النجاة مع منتخب مصر والعودة إلى هز الشباك والمساهمة في التأهل إلى كأس العالم بعد الغياب في النسخة الماضية.

وسجل مرموش 6 أهداف في 37 مباراة، ولم يحرز الجناح الموهوب لمنتخب مصر في آخر 5 مباريات مع المنتخب.

مرموش قد يجد الحل عند حسام حسن مدرب منتخب مصر، خاصة أن الأخير قد يدفع به في مركز رأس الحربة، وهو ما يفتقده في مانشستر سيتي في ظل سيطرة إيرلينغ هالاند على هذا المركز.

وسيجد مرموش تعاوناً أكبر واستفادة من خبرات محمد صلاح بجواره في قيادة هجوم الفراعنة وهو ما قد يساعده على التألق.