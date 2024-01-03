لماذا يرفض تين هاغ رحيل حنبعل المجبري عن مانشستر يونايتد؟

وشارك اللاعب الدولي التونسي في تسع مباريات فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، وشارك أساسيًّا في أربع مباريات فقط ولعب إجمالا 313 دقيقة.

وذكرت "ميرور" أن عدة أندية تريد التعاقد مع المجبري بنظام الإعارة في السوق الشتوي الحالي.

لكن مانشستر يونايتد لا يرغب في الموافقة على مثل هذه الصفقة في هذه المرحلة.

وأوضحت الصحيفة أن تين هاغ يريد في أن يحصل المجبري على مزيد من الوقت في اللعب لتعزيز تطوره.