لماذا يرفض تين هاغ رحيل حنبعل المجبري عن مانشستر يونايتد؟
قالت صحيفة "ميرور"، إن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد لن يسمح للاعب خط الوسط التونسي حنبعل المجبري بالمغادرة، على سبيل الإعارة، في يناير الحالي.
وأوضحت الصحيفة أن رفض المدرب الهولندي لمغادرة حنبعل المجبري يأتي في ظل الوضع الحالي؛ بسبب إصابة كاسيميرو وماسون ماونت.
وكان حنبعل المجبري البالغ من العمر 20 عامًا، مرتبطًا بشكل كبير بالمغادرة على سبيل الإعارة في الصيف الماضي واقترب من الانضمام إلى إشبيلية، قبل أن تغير المحادثات مع تين هاغ في وقت متأخر من فترة الانتقالات الوضع.
وشارك اللاعب الدولي التونسي في تسع مباريات فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، وشارك أساسيًّا في أربع مباريات فقط ولعب إجمالا 313 دقيقة.
وذكرت "ميرور" أن عدة أندية تريد التعاقد مع المجبري بنظام الإعارة في السوق الشتوي الحالي.
لكن مانشستر يونايتد لا يرغب في الموافقة على مثل هذه الصفقة في هذه المرحلة.
وأوضحت الصحيفة أن تين هاغ يريد في أن يحصل المجبري على مزيد من الوقت في اللعب لتعزيز تطوره.
وإلى جانب إصابة كاسيميرو وماسون ماونت، غاب المغربي سفيان أمرابط أيضًا عن آخر مباراتين لمانشستر يونايتد، في حين غادر دوني فان دي بيك إلى آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة.
وقالت "ميرور"، إنه من غير المرجح أن يغادر حنبعل المجبري حتى يصبح كاسيميرو وماونت جاهزين للظهور مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه مع توقع عودة كلا اللاعبين قبل نهاية الشهر الحالي، فإن هناك فرصة لمنح المجبري الضوء الأخضر للمغادرة في السوق الشتوي الحالي، خاصة أنه قرر عدم التوجه إلى كأس الأمم الأفريقية مع تونس؛ من أجل حسم مستقبله.