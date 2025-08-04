استدعاء حكم السوبر التونسي حسام بولعراس للتحقيق.. وعقوبة رادعة تنتظره

كشفت مصادر خاصة ومقربة جدا من لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم لـ"إرم نيوز" عن العقوبات المرتقب اتخاذها غدا الثلاثاء ضد الحكم حسام بولعراس الذي أدار أمس الأحد نهائي كأس السوبر بين الترجي والملعب التونسي.

وفجّر بولعراس أزمة قوية في الأوساط الكروية في تونس وأثار ردود أفعال عنيفة في محيط الملعب التونسي، الفريق الذي خسر المباراة (1 ـ0) واعتبر أن طاقم الحكام حول وجهة لقب كأس السوبر بعدما منح الترجي ركلة جزاء أجمع كل الملاحظين أنها غير شرعية.

وحقق الترجي لقب كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي ضد المنافس ذاته، الملعب التونسي، والمرة الثامنة في تاريخه بعدما أحرز الجزائري يوسف بلايلي ركلة جزاء احتج على إعلانها لاعبو الملعب التونسي وأثارت جدلا واسعا خصوصا في غياب تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وقال مصدر خاص ومقرب من لجنة الحكام إن حسام بولعراس سيمثل غدا الثلاثاء مع طاقمه المساعد أمام أنظار لجنة التحكيم برئاسة جمال الحيمودي وإدارة مراد بن حمزة وذلك للاستماع إلى أقواله بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في مباراة السوبر.

وأضاف المصدر ذاته أن حكم مباراة الترجي والملعب التونسي سيكون أمام لجنة المساءلة انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي وسيخضع لجملة من الأسئلة حول بعض اللقطات ومن بينها بالخصوص ركلة جزاء الترجي، ولقطة عدم الإعلان عن ركلة جزاء للملعب التونسي اعتبر بعض المحللين للأداء التحكيمي وجودها.

كما ينتظر أن يخضع الحكم للمساءلة بشأن المشادة الكلامية مع نجم الترجي يوسف بلايلي أثناء المباراة وتفوه الأخير بكلمات في حين لم يتخذ بولعراس أي قرار تأديبي كما أنه لم يشر إلى اللقطة على ورقة المباراة.

وبخصوص العقوبات المحتملة التي ينتظر الإعلان عنها ضد حسام بولعراس، كشف المصدر ذاته لـ"إرم نيوز" أن حكم السوبر سيجيب عن الأسئلة التي سيوجهها له أعضاء لجنة الحكام، قبل أن يتم اتخاذ العقوبة بتجميده وعدم منحه إدارة مباريات الدوري التونسي للمحترفين بداية من نهاية الأسبوع الجاري.

وستمنع لجنة الحكام برئاسة الجزائري جمال الحيمودي حسام بولعراس من إدارة مباريات الدوري التونسي للمحترفين (1) أي الدوري الممتاز لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

من جهة أخرى، لن يدير بولعراس مباريات الدوري الممتاز عند عودته وإنما سيتم تعيينه لمنافسات دوري المحترفين للدرجة الثانية الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

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لكن العقوبة الكبرى لبولعراس ووفقا للمصدر ذاته، ستكون "تأجيل انضمامه للقائمة الدولية" وعدم منحه الشارة الدولية التي كان أكبر المرشحين للحصول عليها في أوائل شهر أكتوبر المقبل.

وقال مصدر قريب من لجنة الحكام لـ"إرم نيوز": "مباراة السوبر كانت اختبارا رسميا وحاسما للحكم حسام بولعراس قبل تثبيت إضافته لقائمة الحكام الدوليين لكن الأداء المثير للجدل سيحرمه من ذلك على أن يخضع لاختبار جديد في موسم 2025 ـ 2026.