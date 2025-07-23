قميص الأسطورة.. ما الرقم الذي سيرتديه راشفورد مع برشلونة؟

استقر ماركوس راشفورد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على الرقم الذي سيرتديه مع الفريق الكاتالوني.

وسيتم الإعلان عن صفقة راشفورد وتقديمه كلاعب جديد في نادي برشلونة يوم الأربعاء 23 يوليو، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي الإسباني.

وسيُدلي المهاجم الإنجليزي، الذي يصل على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، بأول تصريحاته كلاعب في برشلونة بعد التوقيع مع رئيس النادي خوان لابورتا.

قميص تيري هنري

وفقًا لصحيفة سبورت، سيرتدي راشفورد الرقم "14" خلال موسم 2025/26.

راشفورد، الذي قد يحصل أيضًا على الرقم "19" من لامين يامال، أو الرقم "22" الذي تركه إلكاي غوندوغان قبل عام، أو الرقم "12" الذي لم يرتدِه أحد منذ رحيل مارتن برايثوايت عام 2022، اختار رقم مثله الأعلى تييري هنري.

ارتدى المهاجم الفرنسي القميص رقم 14 في آرسنال، وخلال مواسمه الثلاثة في برشلونة أيضا.

وتحدث راشفورد من قبل قائلا: "مثلي الأعلى هو تييري هنري، أستمتع أكثر فأكثر باللعب كصانع ألعاب مثله".

ومع هذه التصريحات، صرّح راشفورد أيضا بأنه يشعر بتأثير تعدد استخدامات هنري في الهجوم: "أشعر بالراحة في اللعب على اليسار وفي الوسط. مثل هنري لاعب حرّ".