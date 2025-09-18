لا يبتسم واحتفال باهت.. عبد الإله العمري يثير جدلا في مباراة النصر واستقلول

أثار عبد الإله العمري، نجم النصر السعودي، جدلا واسعا عقب مباراة فريقه في مواجهة استقلول دوشنبه الطاجيكي، التي انتهت بفوز "العالمي" بخماسية نظيفة في مستهل مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا 2.

وكانت فترة الانتقالات الصيفية، شهدت تمسك العمري بالانتقال إلى الاتحاد، ولكن طلبات "العالمي" المالية حالت دون ذلك، خاصة وأن مسؤولي "العميد" قد فاوضوا النصر حتى اللحظات الأخيرة من الانتقالات، ولكن المفاوضات باءت بالفشل، وحينها غادر اللاعب اجتماعا كان في النادي غاضبا لرغبته القوية في الرحيل.

أخبار ذات علاقة نجم النصر السعودي "يفجر" غضب جيسوس (فيديو)

أخبار ذات علاقة نجم منتخب ألمانيا: أشجع النصر السعودي بسبب رونالدو (فيديو)

وخلال مباراة الأمس ظهر العمري في أكثر من لقطة وهو يبدو غاضبا ولا يبتسم ولا يتفاعل مع زملائه، حتى ظهرت إحدى اللقطات المصورة للبرتغالي جواو فيليكس وهو يقوم بالإشارة إلى عبد الإله العمري، وطلب منه المجيء حتى يحتفل مع زملائه بالهدف الذي سجله عبد الرحمن غريب.

كما أقدم المدافع البالغ من العمر 28 عامًا، بتدخل عنيف على لاعب استقلول دوشنبه، وهو التدخل الذي كاد أن يكلف فريقه كثيرًا، لولا تجاهل الحكم القيام بطرده من المواجهة.

ولم يتردد العديد من جماهير النصر في مهاجمة العمري، داعين مجلس الإدارة إلى بيع عقده في الفترة الشتوية إذا استمر على نفس المنوال الحالي، معتبرين أن وجوده سيضر الفريق ولن يفيده، حيث قال أحد المتابعين على منصة "إكس": "ملامح وجهه بعد كل هدف كأنه حاضر عزاء"، وعلق آخر: "تصرفاته غير طبيعية".

كما أن معلق المباراة دعا العمري للابتسام بعدما التقطته الكاميرا وهو يبدو حزينا رغم تسجيل فريقه هدفا.

كما وجه عبده عطيف، نجم الكرة السعودية السابق، انتقادات لاذعة للعمري، بسبب رفضه الاحتفال مع اللاعبين بعد تسجيل الأهداف.

وقال عطيف في تصريحات تلفزيونية: "هناك شيء اسمه احترام العقود، أنت بقيت في النادي فاحترم عقدك، انس أنك لاعب، أنت الآن مؤتمن بهذا العقد، الجمهور ينتظر أي سقطة منك لكي يعبر عن سخطه ضدك، وأنت تزيد من الأمر بهذه التصرفات".

وتابع: "ما يفعله العمري يستحق ردة الفعل هذه من الجمهور، فهو الآن يمثل النصر، ليس من الطبيعي أن يسجل الفريق وهو لا يفرح".

ووجه عطيف رسالة للعمري، قائلًا: "أنت لاعب محترف، عليك أن تجتهد، كن مع المكان الذي تنتمي إليه، وعش الانتماء للمكان الذي توجد فيه".