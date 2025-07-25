ريال مدريد يضع شرطا مهما للتعاقد مع هالاند

يبدو حلم رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بجمع النجمين، الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند في فريق واحد وتشكيلة واحدة لم يعد صعب المنال على الرغم من أنه سيكون رهين شرط صعب.

وخرج ريال مدريد من موسم 2024 ـ 2025 بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، بعد أن فشل في الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا (وكأس السوبر الأوروبي)، وأخفق في التتويج بثلاثة ألقاب أخرى وهي كأس الملك وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية 2025 التي فاز بها تشيلسي في يوليو الجاري.

ومع انضمام كيليان مبابي، النجم الفرنسي، هداف كأس العالم 2022، إلى الفريق الملكي، ساد الاعتقاد أن الريال سيأتي على كل منافسيه بوجود مبابي وفينيسيوس جونيور، ولكن بمرور المباريات والإخفاقات تأكد للجميع أن مبابي وفينيسيوس في فريق واحد كان عاملا معرقلا للفريق.

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ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية إسبانية، يتطلع فلورنتينو بيريز إلى الجمع بين كيليان مبابي وهالاند في الهجوم، ولكن ذلك سيكون مشروطا ببيع البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" القريبة من ريال مدريد أن انضمام النجم النرويجي لمانشستر سيتي إلى الفريق الملكي لا تبدو مهمة سهلة المنال، ولكن العلاقة المتوترة بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور قد تدفع نحو صفقة القرن بالنسبة إلى فريق المدرب تشابي ألونسو.

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وأضافت: "طلب فينيسيوس من إدارة نادي ريال مدريد الحصول على نفس المبلغ الذي يحصل عليه كيليان مبابي، زميله في الفريق، من أجل الموافقة على تمديد عقده وهذا ما أجل عملية التوقيع على العقد الجديد كما ألقى بظلاله على علاقة الطرفين".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدم توقيع عقد التجديد حتى الآن، وتوقف المفاوضات مع ريال مدريد قد يفضي إلى التفريط في فينيسيوس على الأرجح لفريق من كبار الدوري السعودي، مما سيفتح الباب نحو التعاقد بالفعل من هالاند.

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وترجح "كادينا سير" بأن فلورنتينو بيريز سيسعى لضم إرلينغ هالاند إلى ريال مدريد إذا تم بيع فينيسيوس جونيور خلال الصيف الجاري، رغم أن المفاوضات مع مانشستر سيتي ستتطلب وقتا بالنظر إلى أن عقد النجم النرويجي مع فريقه ينتهي في يونيو 2034.

وأضافت: "لطالما كان حلم بيريز الجمع بين مبابي وهالاند في الفريق ولكن ذلك سيكون رهين بيع فينيسيوس جونيور".